وزير الزراعة يتوعد عمال «النظم الخبيرة» ويمهلهم أسبوعين

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت

الصاوي أحمد



تفقد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إدارة الزراعات المحمية بالدقي، التابعة لإدارة النظم الخبيرة، وتوعد الموظفين والعمال فيها ومنحهم مهلة أسبوعين للنهوض بالصوبات الزراعية الموجودة في الإدارة.



وأكد مصدر مسئول في وزارة الزراعة لـ"المال" أن "الوزير" قال للعمال الموجودين بالصفة في مقر العمل "هجيلكم تاني"، وأنه غضب من حجم الإهمال والترهل الذي أصاب الإدارة منذ فترة طويلة.



يذكر أن وزير الزراعة الحالي تقلد المنصب خلفا للدكتور عبدالمنعم البنا، الذي أسندت له الوزارة في حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي.



ويعتبر قطاع الزراعة المحمية هو المسئول عن تطوير أداء العمل في ملف الصوبات والبيوت الزجاجية، وكذلك يقوم بدور كبير في توفير المنتجات الغذائية في عدد من الفروع التابعة له في المحافظات.