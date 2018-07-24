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اتصالات وتكنولوجيا
انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية
الثلاثاء 24 يوليه 2018 09:59 م
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خالد بدر الدين
انتعشت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية منذ بداية العام الحالى وحتى الآن مع ارتفاع أسعار أسهم شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العالمى شركة جوجل بأكثر من 13%، بينما زادت أسعار أسهم شركة فيسبوك لمواقع التواصل الاجتماعى بحوالى 16%.
ولكن أسعار أسهم شركة أمازون دوت كوملمبيعات التجزئة صعدت بحوالى 51% فى حين قفزت أسعار أسهم شركة تويتر بنسبة تفوقت على جميع الشركات بحوالى 76%.
وذكرت وكالة رويترز إن شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجلحققت ارتفاعا فى هامش أرباحها في الربع الثاني من العام الجارى لتنعش آمال المستثمرين ببوادر طال انتظارهم لها لتؤكد على بدء السيطرة على النفقات.
وقالت ألفابت إن حصة السهم من الأرباح بلغت 11.75 دولار، متجاوزة نطاق التوقعات الذي تراوح من 8.71 دولار إلى 11.12 دولار، وارتفاعا من 5.01 دولار عن نفس الربع من العام الماضى .
وبلغت الإيرادات في الربع الثاني 32.66 مليار دولار منها 86 % من نشاط الاعلانات على جوجل، لتتجاوز متوسط التقديرات البالغ 32.17 مليار دولار.
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