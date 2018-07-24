تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 616 جنيهًا

عمر سالم









تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، على خلفية تراجع البورصة العالمية للذهب.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن عيار 21 سجل، اليوم، 616 جنيهًا للجرام، مقابل 618 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 527 جنيهًا، وعيار 24 نحو 703 جنيهات، والأوقية 1225 دولارًا بدلًا من 1229 دولارًا أمس.



