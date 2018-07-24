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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 616 جنيهًا
الثلاثاء 24 يوليه 2018 09:57 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، على خلفية تراجع البورصة العالمية للذهب.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن عيار 21 سجل، اليوم، 616 جنيهًا للجرام، مقابل 618 جنيهًا أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 527 جنيهًا، وعيار 24 نحو 703 جنيهات، والأوقية 1225 دولارًا بدلًا من 1229 دولارًا أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4925 جنيهًا بدلًا من 4947 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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