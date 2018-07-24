القاهرة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط دبى

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب ضعيفة بقيادة القاهرة والدوحة، وهبطت مؤشرات دبى والسعودية ومسقط بسبب شركات البتروكيماويات التى انخفضت أسعار أسهمها مع تراجع أسعار البترول.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة كسب حوالى 1.2% ليصل إلى 15480 نقطة، ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.9% ليتقدم إلى 9618 نقطة بعد صعوده أمس بأكثر من 0.8%.





وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.3% ليسجل حوالى 4777 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.8% ليرتفع إلى 1368 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 5365 نقطة.





وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6% لينزل إلى حوالى 4405 نقاط، بينما تراجع مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2% ليستقر عند 2926 نقطة.



