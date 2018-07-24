EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
القاهرة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط دبى
الثلاثاء 24 يوليه 2018 09:47 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب ضعيفة بقيادة القاهرة والدوحة، وهبطت مؤشرات دبى والسعودية ومسقط بسبب شركات البتروكيماويات التى انخفضت أسعار أسهمها مع تراجع أسعار البترول.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة كسب حوالى 1.2% ليصل إلى 15480 نقطة، ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.9% ليتقدم إلى 9618 نقطة بعد صعوده أمس بأكثر من 0.8%.
وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.3% ليسجل حوالى 4777 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.8% ليرتفع إلى 1368 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 5365 نقطة.
وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6% لينزل إلى حوالى 4405 نقاط، بينما تراجع مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2% ليستقر عند 2926 نقطة.
وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بأكثر من 0.5% ليصل إلى حوالى 8406 نقاط؛ بسبب خسائر أسهم شركات مثل سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الذي تراجع سعره 1%، وانخفض سعر سهم شركة التصنيع الوطنية 3.3%، لكن أسعار أسهم بنوك سعودية انتعشت، ومنها سهم بنك ساب الذى كسب حوالى 1.5%، وسعر سهم البنك العربي الوطني 0.3%.
البورصة المصرية
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا