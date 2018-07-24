اسأل الرئيس تغلق باب الأسئلة للجمهور.. والسيسي يجيب يومي 28 و29

أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب إغلاق باب الأسئلة بعد استقبالها، خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن الرئيس سيجيب عليها ضمن مباردة اسأل الرئيس.





وقامت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة هذا المنشور على موقع فيسبوك، حيث أكدت أن الرئيس سيجيب على تساؤلات الشباب والمواطنين فى مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة خلال يومي 28 و29 من الشهر الحالى.