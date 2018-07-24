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بورصة وشركات
مستثمر يبيع حصة بالعربية لإدارة الأصول بعد 5 أيام من شرائها
الثلاثاء 24 يوليه 2018 07:04 م
البورصة المصرية 2
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البورصة المصرية 2
رجب عز الدين
أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول قيام العميل أحمد على على الجمل ببيع 250 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 799 ألف جنيه.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 4.6% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم بالصفقة 3.2 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.
وأعلنت الشركة، فى 19 يوليو الحالى، قيام العميل أحمد على على الجمل بشراء 250 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 783.5 ألف جنيه، بمتوسط سعر 3.13 جنيه للسهم.
يُشار إلى أن الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول منقسمة عن الشركة العربية لحليج الأقطان، وبدأ التداول على سهم العربية للأصول، منتصف يونيو الماضى، برأسمال مصدر قدره 132.4 مليون جنيه، موزعًا على 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافقت على تقسيم الشركة العربية لحليج الأقطان إلى شركتين منفصلتين في يناير الماضي.
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