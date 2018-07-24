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أسعار الدولار بالبنوك
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سعر البيع
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17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
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17.86
17.96
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عيار 24
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بنـــوك
17.85 أعلى سعر شراء للدولار بختام تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 24 يوليه 2018 06:55 م
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
الدولار وجني ثمار الإصلاح
هبة حامد
استقرّ سعر الدولار مع ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.85 في 17 بنكًا، منها المشرق ومصر إيران، وبلوم والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني، ليستقر سعر الدولار للأسبوع الثالث.
فيما سجلت بنوك مصر والأهلي المصري والزراعي المصري أقل سعر للشراء عند 17.78 جنيه.
وسجلت بنوك HSBC، والأهلي الكويتي بيريوس وأبو ظبي الإسلامي 17.85 جنيه.
وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 17.84 جنيه.
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