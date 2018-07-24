الخولي رئيسًا لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس

الطائرة

دعاء محمود



أصدر الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا، اليوم الثلاثاء، بتكليف الطيار أشرف الخولي للعمل رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" والعضو المنتدب لها خلفا للطيار جاسر حسين.



جدير بالذكر، أن الطيار أشرف الخولي قد تولى العديد من المناصب الإدارية بالشركة، وكان آخرها رئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط.