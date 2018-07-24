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طاقة
وزير الكهرياء: 515 مليار جنيه استثمارات القطاع خلال أربع سنوات
الثلاثاء 24 يوليه 2018 06:16 م
محمد شاكر
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الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
العاصمة الإدارية- عمر سالم
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء منذ 2014 وحتى 2018 تصل إلى 515 مليار جنيه.
وأكد، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 14 محطة كهرباء ومحولات بالعاصمة الإدارية عبر الفيديوكونفرانس، أن الاستثمارات تضم مشروعي الضخ والتخزين بجبل عتاقة ومحطة فحم الحمراوين، بالإضافة إلى استثمارات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن قطاع الكهرياء حقق إنجازات لم تتحقق فى تاريخه، كما أن مشروعات سيمنس تمّت فى وقت قياسي.
وأضاف شاكر أن الوزارة لم تقم بتخفيف الأحمال منذ يونيو 2015 حتى الآن وتعمل على حل تهالك شبكات التوزيع بقرى وصعيد مصر.
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