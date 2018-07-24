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اتصالات وتكنولوجيا
Soda Mobile تطلق منصة أعمال جديدة لتجار التجزئة بمصر
الثلاثاء 24 يوليه 2018 05:50 م
Soda Mobile
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Soda Mobile
المال- خاص
أطلقت شركة Soda Mobile منصة أعمال جديدة لتجار التجزئة في مصر، حيث يعتمد قطاع المبيعات في Soda Egypt على البيع المباشر للمستهلك دون الاعتماد على موزعين أو قنوات بيع وسيطة، من خلال الاعتماد على تطبيق منصة للبيع والتسويق مباشرةً بنظام الـB2R Business To Retailer، وتقوم السياسة التسويقية الجديدة على فكرة إلغاء الوكيل المعتمد لتقليل تكلفة المنتج وخفض تسعيره، والعمل مباشرةً من المصنع بالصين إلى يد التاجر في مصر ، وهو ما يعني أن الشركة تعمل على تغيير نمط عملية البيع لأجهزة واكسسوار الموبايل في مصر وأفريقيا.
ولتحقيق ذلك أطلقت Soda Egypt التطبيق الخاص بالشركة على هاتف التاجر، مما يتيح له التواصل وعمل أوامر الشراء من الشركة الأم، ومن المتوقع أن تحقق تلك الاستراتيجية انتشارًا واسعًا للعلامة التجارية. وبالفعل بدأت الشركة تلمس نجاح تلك الاستراتيجية من خلال عدد المحالّ التجارية ومنافذ البيع التي تتواجد بها حاليًّا، التي بلغت أكثر من 500 نقطة بيع مختلفة، كما تستهدف الوصول إلى 1000 منفذ بيع بالقاهرة والجيزة قبل نهاية العام، مما يعني الانحياز لصالح العميل لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار أجهزة منخفضة، فضلًا عن التمتع بضمان 15 شهرًا مع شركة راية، بخلاف الشركات الأخرى التي لا تمنح سوى 12 شهرًا ضمانًا فقط. وتستهدف الشركة الوصول بشريحة سوقية 5% خلال النصف الأول من عام 2019.
صرح محمد مراد، مدير تطوير الأعمال والعمليات بشركة شيني تكنولوجي الصينية المالكة للعلامة التجارية صودا موبايل، "بأن الحوافز الاستثمارية، التي حصلت عليها الشركة من وزارة الاستثمار كانت الدافع الأكبر لبدء أعمالنا في السوق المصرية"، مشيرًا إلى أن إجراءات تأسيس الشركة لم تتجاوز 10 أيام، في الوقت الذي كانت في السابق تصل لبضعة أشهر.
وأكد مراد أن الشركة تستعد لتوسعة أعمالها بمصر من خلال استراتيجية وضعتها بعد دراسة مستفيضة للسوق على مدار 6 أشهر، مؤكدًا أن السوق المصرية تستقبل نحو 900 ألف موبايل شهريًّا، وهذه من أبرز الحوافز التي دفعت الشركة لاتخاذ مصر نقطة انطلاق نحو السوق الإفريقية، لافتًا إلى أن استراتيجية الشركة في الوقت الحالي تعتمد على تغطية احتياجات العملاء في القاهرة الكبرى، وسيتم التوسع نحو الدلتا والصعيد وباقي المحافظات تباعًا.
وأشار إلى أن الشركة طرحت هواتف ذكية بمواصفات عالية الجودة تستهدف الفئة السعرية أقل من 3 آلاف جنيه، حيث إن الدراسات الصادرة من مؤسسة GFK العالمية أوضحت أن 75% من حجم المبيعات بالسوق المصرية تأتي من تلك الشريحة، مؤكدًا أن الشركة لديها منتجات متنوعة تشمل الهواتف والاكسسوارات والمنتجات المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، وكلها تأتي بضمان عام عدا الهواتف Soda S1 & Soda E1 بضمان 15 شهرًا.
وكشفت الدراسة التي قامت بها Soda Mobile للسوق المصرية أن المستخدم أصبح أكثر ذكاءً في التعامل مع منتجات الاتصالات بشكل يحول دون طرح منتجات مُبالَغ في أسعارها، موضحًا أن العديد من المستخدمين لديهم القدرة على مقارنة المنتجات من العلامات التجارية المختلفة، واختيار الأفضل من بينها من حيث السعر وخصائص الهواتف، ولم يعد من السهل خداع المستخدم بأسماء العلامات التجارية الكبرى.
وطرحت Soda Mobile مصر مؤخرًا هاتف Soda S1 المصمم خصيصى لمواكبة أذواق المستخدمين الشباب، ويأتي بسعر 2799 جنيهًا، وتم تزويده بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وبشاشة عرض بقياس 5.5 بوصة، ودقة HD + IPS فائقة الوضوح، فضلًا عن ميزة شاشة عرض كاملة FullView، مما يتيح للمستخدم أفضل تجارب للمشاهدة، وتسهم نسبة العرض إلى الارتفاع في الشاشة والبالغة 18:9 في زيادة نطاق العرض. كما يأتي بنظام تشغيل أندرويد v8.0 (أوريو)، وبمُعالج رباعي النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي (ROM) بسعة 32 جيجابايت، كما يضم بطارية سعتها 3000 ملي أمبير/ ساعة، وتدعم خاصية الشحن السريع، مما يوفر تجربة أداء فائقة السرعة للمستخدمين ولفترة طويلة من الزمن. وتم تدعيم الهاتف بمستشعر البصمات Fingerprint، الذي يتيح لمستخدمه إمكانية فتح وقفل الجهاز خلال 3 ثوان، كما يدعم الـ4G ويأتي باللونين الأسود والذهبي.
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