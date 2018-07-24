انتهاء أزمة إسقاط عضوية نواب المعارضة

على عبد العال 3

ياسمين فواز



أعلن النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب انتهاء أزمو نواب المعارضة داخل المجلس والذين توعدهم رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بإسقاط عضويتهم خلال الجلسة العامة اليوم .



ورغم مطالب نواب ائتلاف " دعم مصر " وعلي رأسهم رئيس الائتلاف المهندس محمد السويدى الذى طالب بعرض نتائج لجنة القيم، لبيان كل من له دور في الإساءة لمجلس النواب ومحاسبته عليها ،مشددا على ضرورة محاسبة من يهين رئيس البرلمان أيضا والإساءة له شيء مرفوض.



وأضاف السويدي أثناء الحديث عن إسقاط العضوية عن النواب المخالفين للدستور واللائحة وقانون مجلس النواب، أن الحوار مفتوح والأصول معروفة للجميع، لكن الإساءة سهلة ولابد من تطبيق اللائحة بجميع الضوابط اللى اتفقنا عليها.



من جانبه ،قال النائب السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، إنه يجب احترام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس الموقر ولذلك قد يغيب عن البعض أن هذه القواعد تنسي أو تتناسي إدارة المجلس هذه القواعد"



ولفت إلى أنه "أنبه الزملاء جميعا على أن احترام المجلس هو احترام للشعب واحترام رمز المجلس هو احترام أيضًا للمجلس والشعب، ولذلك أقول للرئيس وأنا لي قدر عندك يسمح لى أن أقول لك أن المجلس كله يقدر القيمة والقامة لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس الموقر".



وتابع الشريف، فى كلمته خلال الجلسة العامة، :"إذا كان البعض منا قد تجاوز مرة تلو المرة، ولكن يجب علينا أن ننبه أن هذا مجلس يمثل الشعب ويمثل كرامة الشعب".



وقال: "نحن مع التطبيق الكامل لقواعد المجلس من اللائحة والقانون والدستور الذى أقسمنا عليه ولذلك نحن معك في كل ما تتخذه من خطوات ولكن آملين ان نؤجل هذا القرار إذا كان لى قدر عندك إلى نهاية انعقاد المجلس في الدورة حتي يتم عرض تقرير اللجنة الخاصة للرد علي بيان الحكومة"



وأضاف "وأنا أؤكد اننا جميعا نقف معك قيادة حكيمة، فكرامة الرئيس من كرامة أعضاء المجلس الموقر".



وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا: "شكرا سيادة الوكيل كلامك محترم ومقدم وأنت تعرف مدي التقدير لشخصكم الموقر"



وأضاف: "وثقوا مرارا وتكرارا اننى لن اخرج عن الدستور، ودرست الدستور في مصر وخارجها، ومارست العمل الدستوري بيدي وبذهني، ولا يمكن أن أخرج على أحكام الدستور، وتحملت الكثير عن هذا المجلس للسير في عملي بهذا البرلمان".



وتابع "اتخذنا أكثر من 400 تشريع ولم اتخذ قرارات انفعالية، واتحت الكلام للجميع وينتقدني البعض لإتاحتي مساحة للمعارضة، لكنى مقتنع أنه لابد لإتاحة المساحة للرأيالآخر حتى ولو كان خاطئًا، وبعض الأقلام هي ذات الأقلام التى كتبت وقت إسقاط عضوية العضو المسقط عضويته لا أتخذ قرارًا إلا بعد البحث والتوثيق".



وقال رئيس البرلمان: "أمسك بيدي بكتاب البرلمان الدولى، حول إسقاط العضوية، فأي عضو يخالف الدستور واللائحة تسقط عضويته، ومجلس العموم البريطاني الذى يعتبرأساس العضوية في العالم يسقط العضوية بمجرد الخروج عن مدونة السلوك وليس اللائحة أو الدستور".



وأضاف: "أنا سعيد جدا أن من يوجه السهام للمجلس، واعرف جيدا من يلتقط الصور ويرسل بها للقنوات المشبوهة، ولكن هذا المجلس قوي ومتماسك ولم أتخذ قرارًا إطلاقا بعيد عن هذه القاعدة، والقرار دائمًا وأبدًا قرار المجلس، ولم انفرد بقرار، وبناء على الدستور واللائحة ستتخذ الإجراءات ضد المخالفين، وقد حول التقارير للجنة القيم وسننتظر تقرير لجنة القيم، وما يتخذه البرلمان من إجراءً سأوافق عليه".



من ناحيته ، أعلن النائب طلعت خليل أحد الأعضاء المعارضين في تصريحاته لـ"المال" احتواء الأزمة بين رئيس المجلس ونواب المعارضة ، مضيفا أنه تم احتواء الأزمة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء .