جولدن كوست تعتمد تقرير القيمة العادلة بقيمة 17.44 جنيه للسهم

جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي على تقرير القيمة العادلة للسهم المعد من قبل شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.



وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن تقرير المستشار المالي انتهى إلى تقييم الشركة بقيمة 174.4 مليون جنيه بما يعنى أن تكون القيمة العادلة للسهم 17.44 جنيه.



وألزمت إدارة البورصة المصرية الشركة بالإفصاح للمساهمين عن القيمة العادلة للسهم فيما يتعلق بالزيادة النقدية لرأس المال بقيمة 40 مليون جنيه.



ومن المقرر نهاية الحق في اكتتاب زيادة رأسمال شركة جولد كوست لقدامى المساهمين ومشتري السهم، حتى جلسة تداول يوم 31 يوليو الجاري.