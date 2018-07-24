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اتصالات وتكنولوجيا
صورة| «كريم» تحدد قواعد تقديم خدمة جيدة لعملائها
الثلاثاء 24 يوليه 2018 01:43 م
شركة كريم لطلب السيارت الأجرة
أخر الأخبار
شركة كريم لطلب السيارت الأجرة
المال - خاص
حصلت " المال " على نص الرسالة النصية التى أرسلتها شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول صباح اليوم إلى سائقيها.
وتتضمن الرسالة قواعد الجودة التى يجب الالتزام بها فى تقديم الخدمة ومنها التحدث مع العملاء بشكل لائق، واستخدام خدمات التتبع الآلى للمركبات GPS، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء الرحلة، عدم قيام شخص باستخدام حساب ليس تابعا له.
يشار إلى أن خدمات «كريم» متوافرة فى 100 مدينة حول العالم منها 14 فى مصر، أبرزها القاهرة والإسكندرية، وتخطط الشركة للتوسع فى مدن الصعيد، وتغطية كل المحافظات بمدنها الرئيسية بحلول عام 2019.
وتحقق الشركة من 4-3 ملايين رحلة شهريا لعملائها ويعمل معها 120 ألف كابتن.
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