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اقتصاد وأسواق
خطة من 3 محاور لتطوير الإرشاد الزراعى
الثلاثاء 24 يوليه 2018 11:48 ص
زراعة 3 آلاف فدان أقطان غرب المنيا
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زراعة 3 آلاف فدان أقطان غرب المنيا
الصاوي أحمد
خليفة: الاستعانة بخبرات مركز البحوث الزراعية و«الصحراء»
وضعت وزارة الزراعة خطة من 3 محاور لتطوير آداء العمل فى قطاع الإرشاد الزراعى، وتحويله إلى النظام الإلكترونى، بالتزامن مع توزيع الكارت الذكى على الفلاح قريبا.
وتتلخص خطة التطوير فى عدة برامج تشمل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والانتقال إلى العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة والاستعانة بكوادر مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لتوعية المزارعين بأفضل طرق الزراعة والتسميد، والتوسع فى إقامة الحقول الإرشادية فى كل القرى المصرية، لتكون نموذجا عمليا لتقديم المعلومة الزراعية الدقيقة.
وأكد د. سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن وزارة الزراعة ستقوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم المعلومات عبر الرسائل النصية القصيرة” sms “عبر الموبايل، لتقديم الدعم الفنى الإرشادى للمزراع لتسهيل الحصول على المعلومة بدلا من الطرق التقليدية،مشيرا إلى أن هذه الرسائل تتضمن إرشادات عن أوقات الرى والتسميد وطرق مواجهة العوامل الجوية السيئة.
وقال إنه تم الانتهاء من طباعة 2.5 مليون كارت ذكى للعمل على توزيعها على المزارعين خلال الفترة المقبلة، لكى يتم وضع قاعدة بيانات صحيحة عن القطاع سواء من جهة المساحات والمحاصيل بكل دقة وتحديد حجم احتياجات كل نوع من الأسمدة والمبيدات.
وأوضح - فى تصريحات خاصة لجريدة “المال “ - أن هذه الخطة تتضمن إقامة حقول إرشادية فى كل زمام جمعية زراعية، على مساحة فدان، عبر التوسع فى تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة للمزارعين عبر المعاينة الفعلية للمزاع من الحقل الإرشادى الذى يكون بالقرب منه، ويرى بعينه طرق الرى والتسميد والرش وغيرها.
ويعتبر الحقل الإرشادى نموذجا فى منطقة، ويقدم لصاحب الحقل دعما عينيا وفنيا من قبل وزارة الزراعة للقيام بدوره فى المنطقة المحيطة به.
وأكد أنه ستتم الاستفادة من وفرة العاملين فى المراكز البحثية، حيث يوجد 9 آلاف باحث فى الوزارة، وسيتم تخصيص جزء من وقتهم للعمل فى الإرشاد الزراعى، للاستفادة من الطاقات البشرية المعطلة من خلال ندبهم لأدوار ميدانية لمتابعة الحقول وتقديم الدعم الفنى.
وطالب حسن عبد الرحمن، نقيب الفلاحين بعودة دور الإرشاد الزراعى، وتقديم معلومة دقيقة للمزارع عن طرق الزراعة والتسميد والرى والرش.
وأشار إلى أن قطاع الإرشاد الزراعى لم يتم تعيين أحد فيه منذ عقد التسعينيات وكل العاملين فيه تخطوا الـ55 عاما، ولم يعودوا قادرين على النزول للحقول
وأصبح تغيير نمط العمل وتحويله إلى النظام الإلكترونى ضرورة لكى يتم تقديم الخدمة بشكل عصرى.
وطالب بأن تعمل الوزارة على استعادة دورة الإرشاد الزراعية فى استخدام ونقل التكنولوجيا من الجامعات والمراكز البحثية إلى المزارع.
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