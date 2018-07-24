هوامش على ذاكرة الوطن

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الثلاثاء 24 يوليه 2018 11:40 ص
شريف عطية
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شريف عطية
الشرق الأوسط بين «الدولية الإمبريالية».. و«حزام التوراة» إلى «صفقة القرن»
ما الذى تريده الولايات المتحدة تحديدا من الشرق الأوسط؟.. ذلك بعد أن تورطت فى شئون المنطقة عقب الحرب العالمية الثانية.. كواحدة من اثنتين فى عالم ثنائى القطبية.. بات الشرق الأوسط فيه كالجائزة المعلقة بينهما طيلة الشطر الثانى من القرن العشرين حتى الآن.. وإذا كانت مقاليد قضية الشرق الأوسط قد دانت إلى الهيمنة الأمريكية مع انتهاء حرب أكتوبر 1973 فقد تأكدت هيمنة الولايات المتحدة على مجمل المنطقة مع انتهاء حرب الخليج 1991، التى تزامنت من جانب آخر مع تفكك الاتحاد السوفيتى، وليتراوح العالم العربى من بعد.. بين التبعية السياسية للولايات المتحدة من ناحية، والتبعية الاقتصادية للاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى، كما يضيق هامش الاستقلال لدى النظم العربية العاجزة عن توظيف إمكانات شعوبها أو مواقعها الجيوستراتيجية، بسواء فى مساوماتها البرجماتية أو على مناكفة نظام دولى هشّ ومصاب بالسيولة، لم يبدأ التشكل إلا فى التو.. انتظاراً لبروز نظام آخر تعددى.
فى هذا السياق، يجرى احتلال العراق عنوة 2003، دون أن ينبس أحد فى العالم العربى.. ببنت شفة، ولتتداخل الهيمنة الأمريكية مع الأجندة العربية بأقوى مما كان فى أى وقت مضى.. وتشتط بغاياتها القديمة بتأمين إسرائيل، والأسواق والبترول، وفى التصدى للنفوذ السوفيتى، وإلى أبعد من ذلك بعد أن تحققت لها غاياتها جميعها، لتصل إلى قلب الثقافات السياسية والاجتماعية والعقائدية فى المنطقة.. فى محاولة لتطويعها.. إزاء رفض إقليمى.. طال لأكثر من قرنين عبر التاريخ المعاصر للإمبراطوريات الاستعمارية السابقة للإمبريالية الأمريكية.. الأكثر «فردية» فى ممارساتها بالمقارنة بالإمبراطوريات القديمة.. ذلك من خلال السعى إلى تشكيل نظام إقليمى يدور فى فلك إستراتيجيتها «مشروع الشرق الأوسط الكبير»، ومن خلال تواجد عسكرى قوى «شرطى المنطقة»، لفرض سطوته على أنظمة قائمة تعتمد فى استمراريتها على مساندة «الجمهورية الإمبريالية» لها، وليبرز حينئذ «الإسلام السياسى» بوصفه قوة الرفض الوحيدة لنظام امبراطورى حضارى لا يحترم كرامة الشعوب.. فضلاً عن كونه - للمفارقة- عاجزا فى الوقت نفسه عن إشباع حاجات المنطقة.. الأمر الذى تغذت على أساسه ثقافة العنف التى راجت فى المنطقة خلال العقود الأخيرة.. مثلما تغذت على السخط الشعبى والنخبوى الناشئ عن التدخلات الأجنبية المتعددة من ناحية، ومن الوكلاء المحليين فى خدمتها من جانب آخر.. وليتحول الأمر فى النهاية إلى ذلك التراجع المتواصل لصورة الولايات المتحدة، ولأعوانها فى المشهد السياسى للعالمين العربى والإسلامى، وعلى النحو المشهود هذه الأيام.
وبالرغم من المآزق المتوالية التى تحيط بالمنطقة، فمن غير الوارد - ربما - أن يبادر الأمريكيون ومن فى معيتهم بتغيير سياستهم التى أكد على رؤاها.. الرئيس بوش فى خطابه 6 أكتوبر 2005.. ذلك فيما تمثله ويعبر عنها التيار الأصولى للصهيونية المسيحية.. سواء بالنسبة للنظام العالمى أو لمستقبل الإنسانية فى القرن 21، ذلك من خلال الدعوة إلى مسيحية أصولية لنظام إلهى يعلى «مملكة الرب» (رب يعقوب) فى مواجهة النظام الدولى الذى يعلى «مملكة الشيطان».. وهو ما سبق أن كشف الغطاء السياسى عنه كلمات الرئيس بوش 2003 عن «الحرب الصليبية» حينا، وعبر قوله حينا آخر «بأن الله قد أوحى إليه بأن يخوض الحرب فى كل من أفغانستان والعراق».. وليكثف «بوش» فى هذا السياق حملته ضد عقيدة إسلامية «متطرفة» من وجهة نظره، تسعى لاستعباد أمة كاملة هى «العراق»، وإلى إخضاع العالم - بحسبه- لإقامة إمبراطورية إسلامية أصولية تمتد من إسبانيا إلى إندونيسيا، مشبها «التطرف» الإسلامى بالخطر الذى كانت تمثله الأيديولوجية الشيوعية، مشيرا إلى عناصر فى الإعلام العربى تدعمه، وتحرض على الكراهية واللاسامية.. منهيا خطابه بتأييد ما يطلق عليه «حزام التوراة» فى الوسط الأمريكى.. ويؤمن سياستها الحربية.. وربما ليغدو أساسا على غياب العقلانية عند محاسبة أو تقييم أداء السياسيين، بعيداً عن الحقائق، وفى معزل عنها أثناء تقييم أداء أمريكا لهندسة العالم سياسيا واجتماعيا، وإذ بناء على هذه «المهمة الإلهية» التى كلف الله بها الإدارة الأمريكية «الريجانية».. تطوح الولايات المتحدة بضغوطها وإملاءاتها وتهديداتها، وتجوس بسنابك جنودها فى كل دول المنطقة بلا استثناء، سواء كان ذلك بنفسها أو عبر إسرائيل، أو من خلال حلف الناتو، ذلك بهدف أن يبتلع الرأى العام دور «التابع» لسياساتها التى تقتحم جهارا نهارا «بوابات» صناعة القرار السياسى والأمنى والأيديولوجى فى كل الدول العربية بشكل أو آخر، وهو الأمر الذى ليس متوافقا بالضرورة مع أولوياتنا الوطنية، وإلا كانت مصر الملكية أو فى عهدها الجمهورى الباكر قد قبلته.. مثلما يوافق عليه الآن ويروج له «وكلاء أميركا المحليون».
وهكذا تتوحد جهود «الناتو»، مع «حزام التوراة»، إلى جانب الإمبراطورية الأميركية.. لتسجل الأخيرة هيمنتها فى عين وطبيعة النظام الشرق أوسطى المرتقب وثقافته السياسية.. وهى التى تتراوح أدبياتها بين كل من أصولياتها الإقليمية، وغواية الانجذاب نحو التدويل.. وربما فى حقيقة وجود الدولة التوراتية الاستيطانية ذات الاحتكارات المالية العالمية فى قلب المنطقة، كعامل مشترك،، بين الأصولية الإقليمية.. والدولية الإمبريالية.. إذ هذا هو ما تريده أمريكا تحديدا، وما تراهن على الشرق الأوسط من أجله.
إلى هذا السياق الممتد منذ دخول الولايات المتحدة على خط تعقيدات قضية الحرب والسلام 1973، إلى وساطتها فى إنجاز الصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل 1979، حيث مرت منذئذ مياه كثيرة تحت جسور الشرق الأوسط على النحو سالف الذكر، ذلك قبل أن تبرز على سطح الأحداث ابتداء من 2015.. ما سميت (لاحقا) «صفقة القرن»، لتكون فى مبتدئها 2009 بين سياسة «الأيدى الممدودة» لأميركا مع إيران.. لإنجاز الاتفاق 5+1 بشأن المسألة النووية الإيرانية، وهو اتفاق يتجاوز ما يتضمنه من نواح تقنية إلى ضخامة التسهيلات التى منحتها الإدارة الأميركية لإيران (...)، وهى ما تتسق مع تصريحات «أوباما» آنئذ 2016 بـ«اقتسام النفوذ فى المنطقة بين العرب وإيران»، وهى تصريحات صحفية موثقة تعبر تماما عن مساعدتها لإيران على التمدد فى منطقة الشرق الأؤسط، إلا أن إسرائيل وإن قبلت على مضض بالاتفاق الذى يمكن من خلاله استبعاد دور طهران عن تبنى المسألة الفلسطينية، ما يستحق أن يُطلق عليه (لاحقاً) «صفقة القرن»، فإنها لابد أن تتطلع، كعادتها، إلى المزيد من عناصر القوة، لئلا يشاركها أحد احتكارها النووى فى المنطقة، ولئلا يسود الدور الإقليمى الإيرانى.. ما تتطلع إليه الدولة العبرية فى تأكيدها هيمنة «الحقبة اليهودية»، الأمر الذى ربما يمكنها التوصل إليه مع رئيس أميركى جديد «ترامب»، ليقوم بالانسحاب بالبلاد من الاتفاق النووى مع إيران، وأن تتقدم عبر عرابها فى الإدارة الأميركية «كوشنر» بصياغة ما أطلق عليه إعلامياً «صفقة القرن»، التى وإن قبلت دول عربية 2017 بخطوطها الأولية بادئ الأمر، إلا أنه سرعان ما تراجعت بالرفض - مع دول أوروبية - عن القبول بتفاصيلها التى لم تتقدم بها واشنطن رسميا حتى الآن، وهى التى نشأت فى أميركا وإسرائيل بالتزامن مع فوضويات «الربيع العربى» 2011، مروراً بصفقة نووية لم تكتمل مع إيران 2015، وليصوغها نظرياً مع اليمن المحافظ الأميركى.. قبل إعلان وفاتها 2018 فى مصر.
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