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طاقة
الكهرباء: سنسترد قيمة محطات سيمنز خلال 8 سنوات
الثلاثاء 24 يوليه 2018 11:26 ص
محمد شاكر
أخر الأخبار
محمد شاكر وزير الكهرباء
أحمد صبرى
قال الدكتور محمد شاكر وزبر الكهرباء والطاقة، إن الدولة سنسترد قيمة محطات سيمنز خلال 8 سنوات، وذلك بسبب توفير الوقود من تلك المحطات، حيث إن ذلك سيوفر بين 1-1.3مليار جنيه سنويا وذلك بسبب نظام الدورات المركبة بها.
وأضاف فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من مشروعات الكهرباء، أن شركة سيمنز منحت مصر قدرات كهربية تزيد على مئات من الميجاوات لمدة شهر مجانا بتكلفة 600 مليون يورو.
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