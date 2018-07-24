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بورصة وشركات
سامكريت تعتزم التخارج من سوق المال نهاية العام
الثلاثاء 24 يوليه 2018 11:16 ص
سامكريت مصر
أخر الأخبار
سامكريت مصر
أسماء السيد
تعتزم شركة «سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون»، التخارج من البورصة المصرية، قبل نهاية العام الجاري، عقب استيفاء مجموعة من الشروط، فيما تتضمن خطتها المستقبلية إعادة دراسة الطرح مرة أخرى عقب توفيق أوضاع الشركة.
يذكر أن شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون انقسمت إلى 4 كيانات كالتالي، أولاً شركة «سامكريت مهندسون ومقاولون» فضلا عن «سامكريت لأنظمة البناء» و»سامكريت للتنمية العقارية»، وأخيرا شركة «الداو هايتس للمشروعات السياحية»، ووضع خطة التقسيم منذ عام 2013.
قال سامح وهيب، مدير علاقات المستثمرين في سامكريت، إن شركته تعمل خلال الفترة الحالية على استيفاء مجموعة من الشروط تتعلق بشراء حصص مجموعة من صغار المساهمين المتضررين، من تقسيم الشركات إلى 4 شركات .
أضاف وهيب في تصريح لـ»المال»، أن الشركة قررت الشطب الاختياري من البورصة المصرية، لتعقد الإجراءات المفروضة على الشركات، أهمها القرار الصادر مؤخرًا بزيادة نسبة اﻷسهم المطروحة لتصل إلي %25
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا مجموعة من التعديلات، في مجال قيد وشطب اﻷوراق المالية، شملت زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات لتكون %25 من أسهم الشركة، أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بما لا يقل عن %10 من أسهم الشركة.
كشف مدير علاقات المستثمرين عن إمكانية معاودة الإدراج مرة ثانية في البورصة لشركتين من 4 شركات المنقسمة، هما «سامكريت مهندسون ومقاولون» و»سامكريت للتنمية العقارية»، عقب توفيق أوضاع الشركتين مع قواعد القيد.
يذكر أن شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون مدرجة بالبورصة المصرية، وتضم مجالات متعددة منها نشاط الاستثمار والتنمية العقارية، وتصنيع المنتجات الخرسانية وأنظمة البناء والمقاولات، الذى يشمل إدارة الطرق والمرافق والأعمال المدنية والإنشاءات، وتتولى تنمية 3 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
حققت الشركة صافي ربح قدره 18 مليون جنيه، خلال الربع اﻷول من العام الماضي، مقارنة 622 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.
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