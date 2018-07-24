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بنـــوك
«العقارى» يضخ 10 ملايين جنيه لجمعية «شباب مصر»
الثلاثاء 24 يوليه 2018 11:10 ص
البنك العقاري المصري العربي 66
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البنك العقاري المصري العربي 66
أحمد الدسوقي
وافق البنك العقارى المصرى العربى على إقراض جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، 10 ملايين جنيه لإعادة ضخه لعملاء المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ «المال»، إنه سيتم صرف القرض خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الجمعية لاتزال تجرى مفاوضات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحصول على تمويلات بقيمة 20 مليون جنيه.
وأكد أنه سيتم ضخ القرض فى السوق خلال العام الحالى ضمن تمويلات أخرى حتى تتمكن الجمعية من تحقيق مستهدفاتها هذا العام.
وكان «صلاح«قد قال لـ «المال»، فى وقت سابق، إن جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، تخطط للوصول بحجم محفظة قروضها إلى 100 مليون جنيه، بنهاية 2018، وافتتحت مؤخرًا فرعين بالمنيا، ليصل إجمالى شبكة فروعها إلى 6، ومن المقرر افتتاح فروع أخرى خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الجمعية لديها خطة طموح للتوسع فى السوق المحلية، بدعم من القروض البنكية، لافتا إلى أنها حصلت مؤخرا على 15 مليون جنيه من البنك الأهلى، لإعادة ضخه للعملاء.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، بلغ ما يزيد على 2.2 مليون شخص، بقيمة تمويل قائم بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، بنهاية 2017، وبلغت نسبة المستفيدات نحو%70.
وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، و3 شركات تمارس النشاط حاليًا، وما يزيد على 5 شركات جديدة، تُنهى إجراءات ترخيصها بالهيئة، وعدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600، بمختلف محافظات الجمهورية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات تجارية، أوحِرفية، أوخدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
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