إبليس (8).. الشيطان بين النهرين

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الثلاثاء 24 يوليه 2018 11:07 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
لأسباب ثقافية، لا جغرافية، يمد الأستاذ العقاد الحضارات المعنية فى بلاد بين النهرين، إلى الحضارتين البابلية والفارسية. وقد حظيت هذه البلاد بعناية أكبر فى الدراسات بين المؤرخين وعلماء المقارنة بين الأديان، لأسباب يتعلق بعضها بتعدد السلالات فيها :الآريون، والساميون والطورانيون.
أما السومريون، فسواء صح أنهم قدموا من الصين أو لم يصح، فإنه قد صح أن « زرادشت » نبى المجوسية عاش بين الطورانيين والمغول حقبة من الزمن، ووفَّق بين عبادتهم وعبادة الثنوية المجوسية بعض التوفيق.
وقد صاحب هذا التعدد فى السلالة تعدد آخر فى الأحوال الاجتماعية، بين مجتمعات المدن، والرعاة، والزراعة الدائمة، والزراعة المتنقلة وبيـن من يبنون الهياكل ومن لا يعرفون البناء، وبين من يعبدون النار والكواكب ومن يلصقون عبادتهم بالأرض ومعالمها وعناصر الطبيعة التى تهيمن على أرزاقهم ومساعيهم.
ولتأثير العقائد الدينية بين النهرين شرقًا إلى أرض فارس، وغربًا إلى الأقطار العربية أو السامية التى كانت لها اتصال بالدولة القائمة فى بابل وآشور، اتسع تناول الأستاذ العقاد فى هذا الفصل إلى الحضارات التى تأثرت بحضارة وعقائد بين النهرين.
الرجوع إلى بابل يقتضيه فهم التطور فى معنى «الخطيئة» من معانى الذنب أو العيب.
والرجوع إلى « فارس » يقتضيه فهم التطور فى مذهب « الثنوية » أو النزاع بين سلطان الخير وسلطان الشر.
والصبغة التى تغلب على حضارة بابل هى صبغة التنجيم والأبراج الفلكية. وقد عرف البابليون رصد الكواكب من أقدم الأزمنة، وعلقوا مصائر الناس وأقدارهم بسعودها ونحوسها، ونشأ عندهم علم الفلك بحسابه وتقديره، مصاحبًا لعلم التنجيم بخرافاته وأوهامه.
وحول هذا دارت قصص المناظرة بين الأرض والنجوم، وربة الأرض« تيامات » تتحدى السماء فتستعين بالطوافين على حكم أقطارها، وبرج لبابل يقيمه المتمردون من البشر ليرتفعوا إلى مناجزة الأرباب فى سماواتها.
ولم يكن للبابلى من هم فى سره وعلانيته إلاَّ أن يستطلع إرادة النجوم، ليوافق هواها ويخرج من عداد «المنحوسين» إلى عداد السعداء.
ولم يكن أمر النجوم يتعلق بالحسن والقبيح، أو الصلاح والفساد، أو الاستقامة والإجرام. وإنما هو أمر الرضى أو الغضب من كواكب السماء بما يوافق المسطور المكتوب.
وهذا المعنى يختلف عن معنى الذنب، ومعنى العيب، ومعنى الرذيلة، ومعنى الجريمة.
فالذنب إساءة قد يرتكبها الإنسان على من مثله أو من هو دونه، وقد يصاب بها من سواه.
والعيب نقص يعترى الإنسان من عجزه أو جهله، فهو مسألة كفاية وقصور.
والرذيلة إسفاف يتورع عنه صاحب الفضيلة أو يروض نفسه على الكمال، فهى مسألة كرامة وابتذال.
والجريمة عدوان على الغير بغير حق، يتعارف الناس على إنكاره ومجازاة فاعله.
أما الخلاف الذى يسمى «خطيئة» فيكفى فيه أن يعمل الإنسان ما لا يريده الإله، ولو لم يكن من ورائه ضرر يعلمه. فالتحريم يتعلق بمشيئة الله، حتى وإن خفيت وجوه الحكمة فيها، فالله وحده الذى يملك التحريم دون حكمة ظاهرة للناس، لأنه أدرى من العباد.
هذه هى الحصة التى ساهمت بها العقيدة البابلية.
أما الحصة التى ساهمت بها عقيدة فارس فى تاريخ الأديان، وتاريخ قوة الشر على التخصيص، فهى «الثنوية» أو تنازع النور والظلام على سيادة الكون.
والثنوية عريقة الأصل قديمة الجذور فى البقاع الفارسية وما حولها، وتسربت وتغلغلت فى أفكار بعض الكتابيين ممن ينتمون إلى اليهودية أو الإسلام، ويقيمون منذ أربعين قرنًا على أطراف البلاد التى كانت تحيط بها حضارة ما بين النهرين.
وينقل إلينا الأستاذ العقاد ما رواه الدكتور يوسف وولف صاحب الرحلة إلى بخارى (من سنة 1843 إلى سنة 1845)، من أن شيخًا يهوديًّا يُدعى «ناثان» زاره ومعه درويش من «كشفار» ؛ فسأله الدرويش ممتحنًا: من خلق النار والماء؟. فلما أجابه الدكتور يوسف بأنه هو الله، صاح به : صه ! لا شىء من ذاك. لأن النار والماء عنصران مهلكان، ولا ينبغى لله أن يخلق المهلكات. وأضاف له : عليك أن تعلم أن الكون يحكمه إلهان : أحدهما : إله الملأ الأعلى وهو رب الخير. والآخر هو إله العالم الأسفل الذى يحجب عنه خلائق الخير، ويشن حربًا لا تزال حتى اليوم حامية الأوار. فمن عمل خيرًا من الناس فهم خُدام الإله الأعلى، ومن عمل شرًّا منهم فهم خُدام الإله الأسفل.
ويضيف الأستاذ العقاد أنه أغرب من بقاء هذه العقيدة فى موطن الثنوية، أن شعبةً منها بقيت إلى القرن العشرين تتستر باسم «الماسونية»، تستقبل المصلين فى باريس حيث يقربون القرابين إلى الشيطان ويكررون التلاوات التى كانت ترتل فى معابد النحل الشيطانية قبل ثلاثة قرون، وتدور خلاصتها على الإيمان بسيادة الشيطان على الدنيا، واعتبار المادة خلقة شيطانية يتنزه عنها إله السماء.
وقد تطور الإيمان بالثنوية مع الزمن، وبعد أن كانت القسمة متساوية فى الوجود بين النور والظلام، ثم ترقى المؤمنون بهذه بالثنوية فآمنوا بإله واحد يسمونه «زوران»، وأنه وعد أكبر ولديه بالسيادة على الدنيا، ولكن إله الظلام احتال على الخروج لعلمه بمسالك الظلمة فصار له السلطان رغم وعد أبيه، ولم يستطع الأب «زوران» إلاَّ أن يعد ابنه إله النور بالغلبة بعد تسعة آلاف من السنين الكونية.
وهذان الإلهان هما: «أورمزد» أو الروح الطيب، و«أهرمان» الروح الخبيث.
ثم جاءت «المانوية» فانتشرت فى بقاع الدولة الرومانية بعد ظهور المسيحية، ونافستها أشد المنافسة فى آسيا الصغرى وبلاد الروم من آسيا وأوروبا، فامتلأت معاهد الدينيين بالكلام عن الشيطان، واستصوب أناس من آباء الكنيسة أن ينتزعوا شعائر عباد النور فجعلوا يوم الأحد مخصصًا لعبادة الشمس، ومن هنا بقى اسم (Sunday) بالإنجليزية.
وقبل المسيحية حَوَّلَ اليونان الوثنيون أصول العقيدة الثنوية، فحولوا أسطورة « زوران » الذى ولد له «أورمزد» إلى أسطورة «كرونوس» الذى ولد له «زيوس» رب الأرباب وسيد الملأ الأعلى.
ومن هذه الخواطر التى شاعت فى الوعى الدينى خاطران يتخللان كتب الديانة «الزرادشتية»، أولهما أن الشر « شك »، وأنه نبت فى الكون حين تساءل «زوران» ما جدوى هذا التكوين، أما الخاطر الآخر فهو أن الشر «كذب»، كما جاء فى قصة «يامه» التى تضمنت أقدم الخواطر عن السقوط والخلاص.
وهذان الخاطران: الشر «شك»، والشر «كذب»، يتخللان الكتب الزرادشتية من أقدم العصور، ولم يدخلا العقائد التالية من طريق الفكر والتأمل، بل دخلاها من طريق الأشكال والرموز التى يلم بها الحس قبل التفكير فيها.
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