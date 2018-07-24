EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
عائد السندات الحكومية يواصل الصعود
الثلاثاء 24 يوليه 2018 11:02 ص
السندات الحكومية
أخر الأخبار
السندات الحكومية
محمد سالم
واصل عائد السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، موجة الصعود التى بدأها قبل 4 أشهر، مدعوما بتوسع وزارة المالية فى الاقتراض، وتراجع شهية البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب، ترقبًا لمعدلات التضخم المقرر الإعلان عنها 10 أغسطس المقبل.
وقفزت الفائدة على السندات لأجل 3 سنوات بأكثر من 62 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى % 17.601 الأسبوع الماضى، مقابل %16.976 الأسبوع السابق، وهوأعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2017، كما سجل العائد على السندات أجل 8 سنوات فى أول طرح لها مستوى %17.762، بفارق 73 نقطة أساس مقارنة مع آخر عائد على السندات أجل 7 سنوات (كل 100 نقطة أساس تعادل %1).
وأشار رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية،إلى ضعف تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة لطرح السندات الأخيرة، ليصل فى المتوسط إلى 1.7 مرة على أجل 8 سنوات، و2.2 مرة على 3 سنوات، مقابل 2.4 مرة فى السابق.
كان محمد أبوباشا، نائب رئيس بحوث الاستراتيجية الكلية والمحلل الاقتصادى لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة المالية هيرميس، قد أرجع موجة الصعود إلى سببين رئيسيين، الأول يتمثل فى حركة خروج الآجانب من أسواق الدين المحلية التى بدأت فى مايو الماضى، كنوع من الاستجابة لتضييق السياسة النقدية فى عدد من الدول المتقدمة، وارتفاع الفائدة على الدولار.
السبب الثانى يتعلق بانتهاء توقعات السوق الخاصة باستمرار سياسة خفض الفائدة التى بدأها البنك المركزى فى فبراير الماضى، وأسفرت عن تراجع العائد على الجنيه بنحو200 نقطة أساس، موضحًا أن السوق كان لديها توقعات بتطبيق خفض جديد على الفائدة المحلية بنحو300 – 400 نقطة أساس،
خلال العام الجارى، وتبدلت تلك التوقعات عقب قيام الحكومة باستئناف خفض دعم الطاقة مؤخرا، فلم يعد واضحا ما إذا كان البنك المركزى سيتخذ خطوات جديدة بخفض الفائدة، خلال العام الحالى أم لا.
وعلق رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، على قفزة فائدة السندات قائلا: يبدوأن لدى المستثمرين عدم يقين بأن موجة التضخم المرتقبة ستكون مؤقتة، ولذلك يطلبون فوائد مرتفعة على استثماراتهم فى الأجل الطويل.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، صعود معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوى إلى %13.8 فى يونيوالماضى، من %11.4 فى مايو.
وكشفت بيانات إحصائية عن توسع وزارة المالية فى الاقتراض من السندات، رغم صعود العائد، فقد قامت الوزارة الأسبوع الماضى بالموافقة على عروض من البنوك والمؤسسات المختلفة بقيمة بلغت 3.2 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، بزيادة 1.2 مليار عن المستهدف.
وأشار رئيس قطاع الخزانة،إلى أن الإقبال على الاقتراض فى الأجل الطويل يأتى لإطالة عمر محفظة الدين، وهوأحد الأهداف المعلنة من جانب وزارة المالية لتفادى مخاطر الاقتراض فى الأجل القصير.
وتترقب الأسواق المحلية نتائج معدلات التضخم عن شهر يوليوالجارى، بالإضافة لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده منتصف أغسطس المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية البالغة %16.75 على الإيداع، و%17.75 على الإقراض.
وعلى العكس تراجع العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة المحلية) بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط مؤشر «AL MAL IR «الذى يقيس آداء أذون الخزانة للأسبوع الثانى على التوالى،مسجلًا %19.14 بنهاية الأسبوع الماضى، مقابل %19.447 الأسبوع قبل الماضى، و%19.59 مطلع الشهر الجارى.
وأشار مدير محفظة أدوات الدين لدى إحدى الشركات المحلية،إلى أن هناك إقبالًا من جانب الآجانب على الاكتتاب فى أذون الخزانة أجل 91 يومًا، وهوما ساهم فى تراجع عوائدها بنحو71 نقطة أساس، منذ بداية الشهر الجارى.
قال إن إقبال وزارة المالية على الاقتراض فى الأجل المتوسط والطويل عبر السندات «غير مفهوم«إلا فى إطار هدف هيكلة آجال الدين، لتفادى المخاطر المستقبلية، مشيرًاإلى أن الإصلاحات المؤقتة وتأثيرها على التضخم، وتكلفة الأموال، يقتضى الاقتصار على الآجال القصيرة لتمويل احتياجات الموازنة.
وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى % 14 فى المتوسط خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو200 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.
وهبط متوسط العائد على أذون 364 يومًا بنحو31 نقطة أساس، ليسجل %19.134 الأسبوع الماضى، مقابل %19.444 فى آخر طرح، جاء ذلك مدفوعا بإقبال كبير من جانب البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب لترتفع معدل تغطية الطرح إلى 3.21 مرة، مقابل 2.16 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 27.341 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» القيمة المستهدفة فقط بنحو8.5 مليار جنيه.
كما تراجع أيضا متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا بنحو32 نقطة أساس لتسجل %19.118 مقابل %19.442 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 2.62 مرة بدلا من 2.46 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 21 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية القيمة المستهدفة فقط بنحو8 مليارات جنيه.
تراجع أيضا متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 27 نقطة أساس تقريبا،ليصل إلى %19.331 الأسبوع الماضى، مقابل %19.605 الأسبوع قبل الماضى، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح ليصل إلى 2.8 مرة بدلا من 2.45 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة اقتربت من 23 مليار جنيها، قبلت منها «المالية» 8.25 مليارا نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا بنحو39 نقطة أساس تقريبا ليبلغ %18.973 الأسبوع الماضى مقابل %19.364 الأسبوع السابق عليه، تراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 2.75 مرة بدلا من 3.11 مرة فى الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.7 مليار جنيها، قبلت منها الوزارة 8.25 مليار جنيها ، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، صعد العائد على السندات أجل 3 سنوات بنحو62 نقطة أساس ليصل إلى %17.601 الأسبوع الماضى، مقابل %16.976 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.2 مرة، بدلا من 2.4 مرة فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 4.4 مليار جنيه، قبلت منها «المالية«3.2 مليار، بزيادة 1.2 مليار جنيه، بزيادة 1.1 مليار جنيه عن المستهدف.
فيما سجل متوسط العائد على السندات أجل 8 سنوات فى أول طرح لها، مستوى %17.762 بزيادة 73 نقطة أساس، عن آخر عائد على السندات أجل 7 سنوات الذى يبلغ 17.027%، وسجل معدل تغطية الطرح 1.69 مرة، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 2.5 مليار جنيه، قبلت منها المالية القيمة المستهدفة من الطرح فقط، بنحو1.5 مليار جنيه.
على صعيد إدارة السيولة، طرح البنك المركزى عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 35 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بنحو25 عرضا بقيمة 40.55 مليار جنيه، وسجل أقل عائد %17.24، وأعلى %17.28، بمتوسط %17.272، ووافق المركزى على كامل العروض بنحو40.55 مليار جنيه، بعائد ترواح بين %17.24، و17.28 بمتوسط عائد بلغ %17.272 .
كما قام بقبول ودائع بقيمة 45 مليار جنيه، لأجل 7 أيام، بمعدل ثابت %17.25، وقدمت البنوك 14 عرضا بقيمة 112.9 مليار جنيه.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أوالهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح الآلية مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا