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عقـــارات
8 مدارس متنوعة للإسكان الاجتماعى بمدينة العبور
الثلاثاء 24 يوليه 2018 10:38 ص
مشروع الإسكان الاجتماعى
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مشروع الإسكان الاجتماعى
قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار تنفيذ 8 مدارس فى مشروع الإسكان الإجتماعى بالمدينة، بين مدارس لغات، وتعليم أساسى، وثانوى، بتكلفة 144مليون جنيه.
أوضح عمران فى تصريح لـ«المال» أن تنفيذ مرافق مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينه، بتكلفة 150مليون جنيه، مقسمة على 3 شركات، «مختار إبراهيم، والعبد، وحسن علام».
أكد عمران أن تنفيذ مركز شباب مصغر بالمدينة، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتسليم وتشغيل عدد 3 ملاعب مفتوحة.
أشار إلى أنه نفذت بواسطة الجهاز477 عمارة فى مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بمنطقة 2600 فدان أقصى شمال المدينة، و625 عمارة بواسطة الإدارة الهندسية بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
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