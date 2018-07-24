33 مليون جنيه لإنشاء مجمع مصالح حكومية بمدينة الشروق

سحر نصر



قال شريف مجدى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه من المقرر طرح مشروع إنشاء مجمع مصالح حكومية بالمدينة، باستثمارات مالية متوقعة 33 مليون جنيه لأعمال الإنشاء، ومد شبكة المرافق .

أشار مجدى إلى أن المجمع يحتوى على مكاتب أغلب المصالح الحكومية الأساسية، وأن المشروع يضم أدواراً إدارية وتجارية بالمبنى .

أوضح مدى فى تصريح لـ«المال»، أنه جار إنشاء مجمع مطاعم بالمدينة، بمنتصف المدينة تقريبا بين الحى الأول شرق، والمنطقة التاسعة عمارات، ويضم حاليا 4 مطاعم، والتخطيط للامتداد بإضافة 8 مطاعم أخرى تقع وسط حدائق مفتوحة، وممرات مشاه وألعاب للأطفال، مؤكدا أن المطاعم معدة للبيع باستثمارات متوقعة 23 مليون جنيه لأعمال الإنشاء، ومد شبكة المرافق وتنسيق الموقع .

أضاف أنه من المقرر طرح مشروع إنشاء عدد8 أسواق تجارية بالمدينة، بمناطق الحى الرابع، والحى الأول شرق، والحى الثالث شرق، والمنطقة الثالثة عمارات، بتكلفة متوقعة للتنفيذ 20 مليون جنيه، ويشمل المشروع محلات تجارية بأنشطة مختلفة لخدمة الأحياء السكنية .





أشار إلى أن طرح 2 نادى رياضى بالمدينة على مساحة 40 فدانًا، وهناك 15 فدانًا معدة للبيع ولحق الانتفاع، باستثمارات 16 مليون جنيه، لإمداد القطع بالمرافق الرئيسية وربطها بالشوارع الرئيسية للمدينة .

أضاف أنه جار طرح مشروع تطوير الواجهة الجنوبية للمدينة، وتقع بطول المدينة على الواجهة المطلة على طريق السويس الصحراوى، والمقابل لواجهة مدينتى، ويشمل التطوير العديد من الأنشطة، كإنشاء مولات تجارية مميزة، ومطاعم، ودار مناسبات، وسينما، وصالات ألعاب رياضية داخل حدائق ترفيهية مفتوحة، وعناصر مائية .

أضاف أن الطرحها بمقابل حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، والتخطيط والتنفيذ بواسطة المستثمرين حسب المعايير، والمحددات التى وضعت بواسطة جهاز المدينة.