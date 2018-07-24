EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
33 مليون جنيه لإنشاء مجمع مصالح حكومية بمدينة الشروق
الثلاثاء 24 يوليه 2018 10:03 ص
الشروق 33
أخر الأخبار
الشروق 33
سحر نصر
قال شريف مجدى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه من المقرر طرح مشروع إنشاء مجمع مصالح حكومية بالمدينة، باستثمارات مالية متوقعة 33 مليون جنيه لأعمال الإنشاء، ومد شبكة المرافق .
أشار مجدى إلى أن المجمع يحتوى على مكاتب أغلب المصالح الحكومية الأساسية، وأن المشروع يضم أدواراً إدارية وتجارية بالمبنى .
أوضح مدى فى تصريح لـ«المال»، أنه جار إنشاء مجمع مطاعم بالمدينة، بمنتصف المدينة تقريبا بين الحى الأول شرق، والمنطقة التاسعة عمارات، ويضم حاليا 4 مطاعم، والتخطيط للامتداد بإضافة 8 مطاعم أخرى تقع وسط حدائق مفتوحة، وممرات مشاه وألعاب للأطفال، مؤكدا أن المطاعم معدة للبيع باستثمارات متوقعة 23 مليون جنيه لأعمال الإنشاء، ومد شبكة المرافق وتنسيق الموقع .
أضاف أنه من المقرر طرح مشروع إنشاء عدد8 أسواق تجارية بالمدينة، بمناطق الحى الرابع، والحى الأول شرق، والحى الثالث شرق، والمنطقة الثالثة عمارات، بتكلفة متوقعة للتنفيذ 20 مليون جنيه، ويشمل المشروع محلات تجارية بأنشطة مختلفة لخدمة الأحياء السكنية .
أشار إلى أن طرح 2 نادى رياضى بالمدينة على مساحة 40 فدانًا، وهناك 15 فدانًا معدة للبيع ولحق الانتفاع، باستثمارات 16 مليون جنيه، لإمداد القطع بالمرافق الرئيسية وربطها بالشوارع الرئيسية للمدينة .
أضاف أنه جار طرح مشروع تطوير الواجهة الجنوبية للمدينة، وتقع بطول المدينة على الواجهة المطلة على طريق السويس الصحراوى، والمقابل لواجهة مدينتى، ويشمل التطوير العديد من الأنشطة، كإنشاء مولات تجارية مميزة، ومطاعم، ودار مناسبات، وسينما، وصالات ألعاب رياضية داخل حدائق ترفيهية مفتوحة، وعناصر مائية .
أضاف أن الطرحها بمقابل حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، والتخطيط والتنفيذ بواسطة المستثمرين حسب المعايير، والمحددات التى وضعت بواسطة جهاز المدينة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا