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اقتصاد وأسواق
الذهب يهبط إلى أدنى مستوياته خلال عام
الإثنين 23 يوليه 2018 10:50 م
ذهب 5
أخر الأخبار
ذهب 5
وكالات:
هبطت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، باتجاه أدنى مستوياتها في عام مع احتفاظ الدولار بقوته أمام عملتي الصين والهند، وهما مستهلكان رئيسيان للمعدن الأصفر.
وهوى الذهب 10 في المئة منذ منتصف أبريل متضررا من قفزة للعملة الخضراء جعلت المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر تكلفة على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
والتقط الذهب أنفاسه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي عندما وصف الرئيس دونالد ترامب قوة الدولار بأنها سيئة للاقتصاد وهو ما دفع العملة الأمريكية للتراجع من أعلى مستوياتها في عام.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1224.06 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، غير بعيد عن أدنى مستوى له في عام الذي سجله في جلسة الخميس والبالغ 1211.08 دولار.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1225.60 دولار.
وأعطت حرب كلمات بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني دفعة لفترة وجيزة فقط لأسعار المعدن النفيس.
وغالبا ما يدعم عدم الاستقرار الجيوسياسي الذهب الذي ينظر إليه بشكل تقليدي على أنه أداة استثمارية آمنة في أوقات الشكوك.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.85 بالمئة إلى 15.34 دولار للأوقية، بعد أن هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ يوليو من العام الماضي.
واستقر البلاتين عند 826.49 دولار للأوقية بعد أن لامس الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ 2008، بينما ارتفع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 913.90 دولار للأوقية بعد أن سجل في الأسبوع الماضي أضعف مستوى في عام.
الذهب
أسعار الذهب
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