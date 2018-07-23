متحدث الزراعة: يمكن إبعاد الثعابين عن طريق نبات الشيح

ثعبان الكوبرا

أحمد صبرى



قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن انتشار الثعابين بريف شبرا باخوم بمحافظة المنوفية جاء بعد مقاومة القوارض، مشيرا إلى أن وجودها لازم وضرورى من أجل التوازن البيئي لذلك لا يجب قتلها.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة فى مصر على قناة الحياة، أن موضوع الثعابين "أخذ أكبر من حجمه"، ناصحًا المواطنين عند مكافحة الثعابين بأهمية التخلص من الحشائش والبوص من البيوت ونظافة الأماكن المهجورة، كما أنه يمكن ابعادها طبيعا باستخدام نبات الشيح.