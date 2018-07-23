EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
شاهد| النسخة الداعشية لـkiki
الإثنين 23 يوليه 2018 08:43 م
النسخة الداعشية لكيكي
أخر الأخبار
النسخة الداعشية لكيكي
سلوى عثمان
انتشر على موقع "فيسبوك" فيديو لرجل "ملتحي" يرتدي جلبابًا، ينزل من سيارته ليقدم إحدى وصلات رقصة kiki التى يتم تداول فيديوهات لأشخاص بمختلف دول العالم وهم يرقصون على أنغامها، لكن الغريب أنه بمجرد نزوله من سيارته يستمع المتابعون لكلمات نشيد تنظيم داعش الإرهابي المعروف باسم "صليل الصوارم" موضوع على موسيقى راقصة.
وتباينت ردود الأفعال على هذا الفيديو فكانت التعليقات منها الإيجابي ومنها الرافض لاعتبار هذا الفيديو هو "النسخة الإسلامية" لـkiki، كما هو مكتوب كعنوان للفيديو.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا