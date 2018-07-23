شاهد| النسخة الداعشية لـkiki

سلوى عثمان





انتشر على موقع "فيسبوك" فيديو لرجل "ملتحي" يرتدي جلبابًا، ينزل من سيارته ليقدم إحدى وصلات رقصة kiki التى يتم تداول فيديوهات لأشخاص بمختلف دول العالم وهم يرقصون على أنغامها، لكن الغريب أنه بمجرد نزوله من سيارته يستمع المتابعون لكلمات نشيد تنظيم داعش الإرهابي المعروف باسم "صليل الصوارم" موضوع على موسيقى راقصة.









وتباينت ردود الأفعال على هذا الفيديو فكانت التعليقات منها الإيجابي ومنها الرافض لاعتبار هذا الفيديو هو "النسخة الإسلامية" لـkiki، كما هو مكتوب كعنوان للفيديو.



