«بلتون» يقيم أراضي أوراسكوم للتنمية غير المستغلة بقيمة 9.72 جنيه

بلتون 222

مصطفى طلعت



أعلنت بنك الاستثمار "بلتون" تقييمه لمحفظة الأراضي الحالية غير المستغلة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر بـ9.72 جنيه، تعادل 51% زيادة، تضاف إلى السعر السوقي بالبورصة البالغ 6.42 جنيه.



يذكر أن السعر الحالي للسهم بالبورصة والمعلن من قبل بلتون قد تم إعداده وقت صدور التقرير، علما بأن آخر سعر تداول به السهم على شاشات التداول 5.96 جنيه.



وذكر "بلتون" في ورقة بحثية وصلت "المال"، أن قرار الجمعية العادية لشركة أرواسكوم للتنمية، مؤخرا، ببيع قطعة أرض على مساحة 8 آلاف متر مربع بسعر 130 دولارا للمتر يعد محفزا إيجابيا كبيرا للشركة.



يشار إلى أن الجمعية العامة للشركة قررت، مؤخرا، بيع أرض منطقة الجونة المملوكة إلى شركة "بيزنس بارك وان" بقيمة إجمالية مليون دولار، علما بأنه من المقرر استخدام هذه الأرض لبناء مبنى إداري سيتم تأجيره لشركة ألمانية لتأسيس مقراتها الجديدة.



ووفقًا للمذكرة البحثية الصادرة عن "بلتون"، تنقسم أرض الجونة غير المستغلة إلى 10-15% مطلة على الشاطئ، 20-25% في موقع متوسط من الشاطئ، 60-70% بعيدة عن الشاطئ.



وبشكل عام، قال البنك أنه يقوم حالياً على اعداد تقرير بدء تغطية شركة أوراسكوم للتنمية، وفي التقييم الحالي استقرت الافتراضات المتحفظة على سعر بيع أرض الجونة الأخير كسعر متوسط ونرفعه سنوياً 3% على مدار فترة التقييم.



وتاريخيًا، باعت الشركة، في عام 2015، قطعة أرض مطلة على البحر مساحتها 160 ألف متر مربع لشركة السويدي بسعر 375 دولارا للمتر المربع، بقيمة إجمالية 60 مليون دولار، وباعت الشركة أيضًا في هذا العام قطعة أرض مساحتها 100 ألف متر مربع بسعر 200 دولار للمتر بقيمة إجمالية 20 مليون دولار لشركة حسن علّام العقارية.



وأضاف بلتون: "افترضنا نطاق لتقييم محفظة أراضي الشركة 20 عامًا للجونة، على أن تمثل البنية التحتية 15% من قيمة المبيعات؛ مما يشير إلى صافي قيمة حالية 8.89 مليار جنيه، وقيّمنا محفظة الأراضي غير المستغلة في طابا بخصم 75% نسبة إلى الجونة، وأراضي الفيوم بخصم 50% وأرض مكادي بخصم 25% فقط نظرًا لقربها من الجونة، كما افترضنا دفع قيمة أراضي شركة أوراسكوم للتنمية على 5 سنوات، إلا أن بيع قطعة الأرض الأخير لشركة بيزنس بارك وان سيتم تسويتها نقدًا نظرًا لصغر حجمها".



وأكد البنك أنه لم يأخذ في اعتباره أعمال الشركة الفندقية أو الأعمال ذات الدخل المتكرر سريعة النمو، بما في ذلك إدارة المرافق والعقارات المؤجرة الأخرى، ولكن أشار إلى امتلاك شركة أوراسكوم للتنمية حاليا 2,655 غرفة في الجونة، 2,365 غرفة في طابا هايتس و 53 غرفة في الفيوم و 27 غرفة في الفندق العائم، ليبلغ إجمالي الغرف الفندقية التي تمتلكها 5,100 غرفة.