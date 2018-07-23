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أسواق عربية
مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة الدوحة و هبوط أبوظبى والسعودية
الإثنين 23 يوليه 2018 07:23 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب ضعيفة بقيادة الدوحة و هبطت مؤشرات أبوظبى والسعودية ومسقط بينما أغلقت البورصة المصرية أبوابها احتفالا بعيد ثورة 23 يوليو.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة كسب حوالى 0.8 % ليتقدم إلى 9435 نقطة مع صعود سعر سهم بنك قطر الوطني 2.1 % وسعر سهم شركة صناعات قطر 1.6 % ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.5 % ليزداد إلى حوالى 5361 نقطة .
وارتفع مؤشرا سوق مال دبى العام وبورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.2 % لكل منهما ليسقرا عند 2932 نقطة و 1357 نقطة على الترتيب. وزاد سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي ذي الثقل في البورصة 1.6 % في تداول مكثف كما صعد سعر سهم شركة داماك العقارية 1.4 %.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بأكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 8448 نقطة مع صعود 36 سهما فقط من 182 سهما تم تداولها ولكن سعرا سهمى البنك العربي وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) هبطا بحوالى 3.7 % و3.2 % على الترتيب بينما قفز سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وهي إحدى وحدات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات بحوالى 6.2 % .
وهبط مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.2 % لينزل إلى حوالى 4761 نقطة مع انخفاض سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بحوالى 0.9 % وسعر بنك الاتحاد الوطني 5.4 % .
بينما خسر مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.3 % لينخفض إلى 4434 نقطة بعد أن تراجع أمس أيضا بنفس النسبة .
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