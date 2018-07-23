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680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 618 جنيهًا
الإثنين 23 يوليه 2018 07:01 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية تراجع البورصة العالمية للذهب.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" أن عيار 21 اليوم نحو 618 جنيها للجرام مقابل 619 جنيها أمس.
وسجل عيار ١٨ سجل 529 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 706 جنيهات، وسجلت الأوقية 1229 دولار بدلاً من 1231 دولارا أمس الأول.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4947 جنيها بدلاً من 4953 جنيها أمس.
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