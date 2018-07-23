بدء تلقي أعمال الدورة 22 من المهرجان القومي للسينما

ختام مهرجان السينما

رحاب صبحى



بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي الأعمال المشاركة في فعاليات الدورة الثانية والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والتي تحمل عنوان " السينما .. لحظات لا تنسي".



وتتضمن دورة هذا العام



أولا : مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ( للأفلام التي تم عرضها داخل مصر خلال عام 2017)، وتمنح الجوائز في فروع: الإنتاج، الإخراج، المونتاج، الإخراج عمل أول أو ثاني، التصميم الفني، السيناريو، الموسيقي، جائزة لجنة تحكيم خاصة، التصوير التمثيل، الصوت، الملابس.





ثانيا: مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك للأفلام المنتجة عام 2017، وتشمل الأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة والأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، الأفلام الروائية القصيرة اقل من 60 دقيقة، أفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، وتمنح الجوائز لأفضل فيلم بالاضافة لجائزة لجنة التحكيم، وجائزة لمخرج العمل الأول في كل قسم.



