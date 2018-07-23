EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
ترامب يهاجم أمازون وواشنطن بوست
الإثنين 23 يوليه 2018 05:08 م
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
أخر الأخبار
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
أحمد صبرى
هاجم الرئيس الامريكي دونالد ترامب مجددا شركة أمازون لتجارة التجزئة وأكبر شركة من حيث القيمة السوقية عالميا متهمها بممارسة الاحتكار بالتعاون مع جريدة واشنطن بوست والتى وصفها بأنها الحامى للشركة.
يشار إلى أن ملكية شركة أمازون وصحيفة واشنطن بوست تعود لملكية جيف بيزوس وهاجم من قبل الشركة عدة مرات أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية.
وقال ترامب فى تغريدتين له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : شركة أمازون والواشنطن بوست أصبحتا أكثر جنونا تجاهي دائما منذ أن خسروا قضية ضرائب الانترنت فى المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية .
وأضاف: "أنهم يستخدمون مكاتب بريد الولايات المتحدة مقابل كسور من التكلفة الحقيقة ويستخدمونها كفتى توصيل مؤكدا ان النسبة الأكبر من حزمهم تتم عبر هذه المكاتب.
وتابع "فى رأيي الواشنطن بوست تعتبر لاشئ غير انها صحيفة باهظة السعر وكعضو ضغط لصالح أمازون، متسائلا: "عما إذا كانت تستخدم كحماية ضد إدعاءات مكافحة الاحتكار".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا