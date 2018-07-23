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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الخضار بأسواق الاثنين
الإثنين 23 يوليه 2018 03:00 م
الخضار والفاكهة
أخر الأخبار
الخضار والفاكهة
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضراوات استقرارا بينما انخفضت الفواكه اليوم الاثنين.
وسجل سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات والطماطم تبقى مستقرة عند سعر 4 جنيهات في سوق التجزئة، طبقا لتجار تجزئة في الجيزة.
وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي استقر أيضا مسجلا 6 جنيهات والبطاطس 6.5، والبصل 4 جنيهات.
وأوضحوا أن سعر الليمون 10 جنيهات للكيلو، والثوم الأبيض 8، والثوم الأحمر 10 جنيهات، والباذنجان العروس يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلدي 2 جنيه، والملوخية 2 جنيه للربطة، والجزر 4 جنيهات والبامية 13 جنيها.
ووفق المصادر ذاتها، انخفضت أسعار الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدي 8 جنيهات، والتفاح 15 جنيها، والعنب البناتي 10 جنيهات، والبطيخ من 25 جنيها للواحدة إلى 45 جنيها، والكانتالوب 6.5، والتين 15 جنيها، والكمثرى 12 جنيها بدلا من 15، والمانجو السكري 12 جنيه والتين بـ12 جنيه بدلا من 15 جنيها.
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