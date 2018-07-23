أنور قرقاش عن زيارة أمير قطر لبريطانيا: انقلب السحر على الساحر





أحمد صبرى

وأوضح: ومصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديموقراطية وأنت لم تخض انتخابا يتيما؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك اكتشف متأخرا أن ثمن سياسته الغادرة باهض للغاية.

















انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية تغير خطاب قطر السياسى وتحولها الى دولة سيئة ودعمها للإرهاب، مؤكدا أنها تتبنى التطبيع وليست ديمقراطية.وقال فى سلسلة تغريدات له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ونحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا لا يسعنا إلا أن نقول انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبنى الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك اختار دعم التطرّف والإرهاب.وأضاف: للأسف قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدا عن الاحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عانا جيرانها من ممارساتها.