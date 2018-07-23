



خالد بدر الدين

تتوقع كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي هبوط نمو إجمالى الناتج المحلي العالمي بحوالى 0.5% بحلول عام 2020 إذا ما تم تطبيق كل الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها والتى بدأها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد الصين.وذكرت وكالة رويترز أن كريستين لاجارد أشارت إلى المخاطر والآثار السلبية التي تفرضها سياسات الحمائية التجارية على الاقتصاد العالمي ومنها انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي، وسط توترات ناجمة عن قيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية باهظة على الكثير من الواردات الأجنبية.وقالت إن صندوق النقد الدولي قام بتحليل العواقب المفترضة لمثل هذه القيود التجارية والرسوم الجمركية، مؤكدة أن "كل شىء يشير" إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سيتأثر سلبا وأن الصندوق يعمل "مع الأطراف المعنية" على دراسة عواقب إجراءات فرض الرسوم الجمركية و إن الاقتصاد الأمريكي سيعاني أيضا، واصفة إياه "بالهش."ومن ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام أرجنتينية أن طائرة تتبع الخطوط الجوية الأمريكية تحمل مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد هبطت اضطراريا فى الأرجنتين بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار إيزيزا ببوينس ايرس حيث كانت كريستين لاجارد تحضر مؤتمرا صحفيا في بوينس ايرس بالأرجنتين بعد حضورها اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين.وذكرت صحيفتا كلارين ولا ناسيون المحليتان ومحطة (تي.إن) التلفزيونية أن الرحلة التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة تعرضت لانخفاض في ضغط الكابينة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي العاصمة الأرجنتينية فاضطرت للعودة إلى إيزيزا للهبوط.