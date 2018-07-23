دينا الشربينى تثير مواقع التواصل برقصة kiki



أحمد حمدى



حققت خلال ساعات قليلة النجمة دينا الشربينى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمى وهى تقوم بما يعرف تحدى kiki وظهرت فيه ترقص بعفوية وخفة دم على أغنية النجم عمرو دياب شوقنا قبل موعد زفافهما بفترة قصيرة.



وأثار الفيديو غيرة الكثيرين من النجمات والنجوم فبدأت الفيديوهات الخاصة برقصة كيكى تتزايد خلال ساعات عبر مواقع التواصل من الفنانات والجمهور.



تحدى كيكى عالمى شهير يعتمد على أن يخرج الشخص من سيارته فجأة ثم يبدأ بالرقص على أغنية كيكى الاجنبية.



وقام بهذا التحدى النجم العالمى ويل سميث من قمة جبل بودابيست منذ ساعات.







