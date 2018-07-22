لواء سابق: رقصة «كيكي» جريمة يعاقب عليها القانون

وكالات:

قال مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا، مدحت قريطم إن القانون يجرم ما يسمى برقصة "كيكي"، لافتا إلى أن استخدام المحمول للتصوير، والقيادة بحد أدنى من السرعة بما يعطل حركة المرور، وكذلك القيادة بأسلوب خطر، هي مخالفات يعاقب عليها قانون المرور.

وناشد قريطم مسئولي المرور في مصر وقيادات وزارة الداخلية بضرورة التطبيق الفوري للقانون والتعامل بحزم مع ضبط أي حالة لما يسمى برقصة "كيكي"، عبر تحرير محاضر والإحالة للنيابة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.

وفي آخر ٢٤ ساعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدية لمشاهير يقومون بأداء رقصة "كيكي" التي تعتمد على الرقص بجوار السيارة أثناء سيرها بشكل بطيء.

تحدي كيكي تحدي عالمي شهير يعتمد أن يخرج الشخص من سيارته فجأة ثم يبدأ بالرقص على أغنية كيكي الأجنبية.

وقام بهذا التحدي النجم العالمي ويل سميث من قمة جبل بودابيست منذ ساعات.