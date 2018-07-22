EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
لواء سابق: رقصة «كيكي» جريمة يعاقب عليها القانون
الأحد 22 يوليه 2018 09:57 م
رقصة كيكي
أخر الأخبار
رقصة كيكي
وكالات:
قال مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا، مدحت قريطم إن القانون يجرم ما يسمى برقصة "كيكي"، لافتا إلى أن استخدام المحمول للتصوير، والقيادة بحد أدنى من السرعة بما يعطل حركة المرور، وكذلك القيادة بأسلوب خطر، هي مخالفات يعاقب عليها قانون المرور.
وناشد قريطم مسئولي المرور في مصر وقيادات وزارة الداخلية بضرورة التطبيق الفوري للقانون والتعامل بحزم مع ضبط أي حالة لما يسمى برقصة "كيكي"، عبر تحرير محاضر والإحالة للنيابة.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
وفي آخر ٢٤ ساعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدية لمشاهير يقومون بأداء رقصة "كيكي" التي تعتمد على الرقص بجوار السيارة أثناء سيرها بشكل بطيء.
تحدي كيكي تحدي عالمي شهير يعتمد أن يخرج الشخص من سيارته فجأة ثم يبدأ بالرقص على أغنية كيكي الأجنبية.
وقام بهذا التحدي النجم العالمي ويل سميث من قمة جبل بودابيست منذ ساعات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا