استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 619 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم



استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، وذلك على إغلاق البورصة العالمية للذهب واستقرار سعر الأوقية.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن عيار 21 سجل اليوم نحو 619 جنيهًا للجرام مقابل 617 جنيها أمس الأول.



وسجل عيار ١٨ 530 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 707 جنيهات، وسجلت الأوقية 1231 دولار بدلاً من 1229 دولارا أمس أول.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4953 جنيها بدلاً من 4940 جنيها أمس.