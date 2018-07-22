«G20»: تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو العالمي

موانئ بورسعيد

خالد بدر الدين



أعلن وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين G20 في أكبر اقتصادات في العالم والمجتمعون في الأرجنتين، اليوم الأحد، أن تصاعد التوترات التجارية والجيوبوليتيكية يمثل خطرا متزايدا على النمو العالمي، ودعوا لإجراء حوار أوسع وفقًا لمسودة البيان الختامي للاجتماع.



جاء فى المسودة، التي اطلعت عليها وكالة رويترز ولا تزال عرضة للتعديل إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة في وضع أفضل للتكيف مع الصدمات الخارجية، لكنها ما زالت تواجه تحديات بسبب تقلبات السوق وخروج رؤوس الأموال.



وأوضحت مسودة البيان على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل للاقتصادات، وتعهد وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم السابق في مارس الماضى بتجنب تخفيضات تنافسية في قيم العملات ربما تؤدي إلى آثار معاكسة للاستقرار المالي العالمي.



وأكد الوزراء على نتائج أحدث اجتماع لقادة مجموعة العشرين في هامبورج في يوليو الماضي، حينما شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي، وأيضا على أهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.



وكان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أعلن أن الاتحاد الأوروبي قد لا يفكر في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولا التعريفات التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم.



ومع ذلك فقد التقى وزير المالية الفرنسي برونو لو مير مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منيوتشن أثناء اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التى بدأت في بوينس أيرس بالأرجنتين أمس السبت.



وتابع برونو لو مير في حديث للصحفيين في مؤتمر لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بوينس أيرس إنه لا يوجد أي خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت بدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، وإن البلدين اتفقا على ضرورة أن تتخذ واشنطن الخطوة الأولى بإلغاء التعريفات الجمركية.



ومن ناحية حذرت جماعات الصناعة في ألمانيا اليوم الأحد من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة أو هددت بفرضها تخاطر بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة نفسها وجاء هذا التحذير قبل اجتماع من المقرر عقده يوم الأربعاء بين جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مسائل تجارية.



وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي في أول يونيو الماضى ويهدد ترامب بمد العقوبات إلى سيارات وقطع غيار السيارات التي ينتجها الاتحاد الأوروبي.



وقال ديتر كمبف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية لصحيفة فيلت ام زونتاج إن من الحكمة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثاتهما وأن التعريفات التي يتم فرضها تحت مسمى الأمن القومي لابد من إلغائها.



وقال إنه ينبغى على جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أن يوضح لترامب أن الولايات المتحدة ستضر نفسها بفرض رسوم على السيارات وقطع غيارها كما أن صناعة السيارات الألمانية توظف أكثر من 118 ألف شخص في الولايات المتحدة وإن 60 % مما ينتجونه يتم تصديره لدول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية و إنه يجب على أوروبا عدم السماح بأن يتم ابتزازها ويجب أن تظهر بشكل فيه ثقة في حكومة واشنطن.



وحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحد من توقعات ما يمكن أن يحققه يونكر وقللوا من أهمية إشارات إلى أنه سيصل إلى واشنطن حاملا خطة جديدة لإعادة العلاقات الطيبة بين الجانبين.