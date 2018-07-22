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التعليم العالى: 98.4% للطب و96.8% للصيدلة و95% للإعلام
الأحد 22 يوليه 2018 05:10 م
وزير التعليم العالي
أخر الأخبار
وزير التعليم العالي
أحمد صبرى
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، الأحد، أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بمجموع 402 درجة بنسبة 98.4% و401 درجة لطب الأسنان ونسبة 96.8% لكليات الصيدلة و96.7% للعلاج الطبيعي.
وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن نتائج تنسيق الثانوية العامة، أنه بالنسبة للشعبة الأدببة فإن الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية هو 394 درجة بنسبة 96.9% ونسبة 95% حد أدنى لكليات الإعلام و94% للألسن و91% للآثار.
وأوضح أن المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة للكليات ستبدأ للغد، وستكون بحد أدنى 320 درجة بنسبة 78% لطلاب الشعبة العلمية و69% لطلاب الشعبة الأدبية.
وأضاف أنه لا يزال هناك كليات بها أماكن متبقية لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق من الثانوية العامة وهى كليات التمريض والطب البيطرى والهندسة والحاسبات والفنون التطبيقية وأماكن أيضا بكليات الإعلام والاقتصاد.
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