EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
نصيحة غير متوقعة من محمد صلاح إلى تريزيجه
الأحد 22 يوليه 2018 04:59 م
محمد صلاح وتريزجيه
أخر الأخبار
محمد صلاح وتريزجه
أحمد صبرى
رد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى على زميله محمود حسن تريزيجه لاعب نادى قاسم باشا بصورة على تغريده له لاقت تفاعلا كبيرا بين الضحك واللامباله.
وكان تريزيجه قد نشر تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر قال فيها : "هل تظن أنه باستطاعتك هزيمة شخص سقط مئات المرات ثم عاد ونهض بصورة أقوى في كل مرة ومن دون أي مساعدة تُذكر ، حيث كان تريزيجه قد واجه عدة متاعب واتهامات فى الفترة الاخيرة.
ورد عليه محمد صلاح ممازحا بصورة لطفل صغير يدخن سيجارة ويعطى لزميله سيجاره بعنوان "اتفصل يازميلى ".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا