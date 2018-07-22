EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أوراسكوم للاتصالات تتقدم للبورصة بمستندات تغيير الاسم
الأحد 22 يوليه 2018 04:51 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام و التكنولوجيا القابضة تقدمت إليها اليوم الأحد بمستندات قيد تعديل اسم الشركة والمحل القانوني وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.
وأعلنت الشركة الأربعاء الماضى عن سيرها فى استخلاص إجراءات تغيير اسمها إلى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.
وقالت الشركة إنها حصلت على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى القاهرة 5 يونيو الماضى على مسألة تغيير الاسم.
وبررت الشركة تغيير الاسم إلى الاستراتيجية الجديدة لتنويع محفظتها من شركة متخصصة فى مجالى الاتصالات والتكنولوجيا إلى شركة قابضة للاستثمار بهدف تعزيز ربحيتها وتطوير حجم أعمالها فى مجالات ذات العوائد الأعلى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا