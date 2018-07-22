أوراسكوم للاتصالات تتقدم للبورصة بمستندات تغيير الاسم

البورصة المصرية

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام و التكنولوجيا القابضة تقدمت إليها اليوم الأحد بمستندات قيد تعديل اسم الشركة والمحل القانوني وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.



وأعلنت الشركة الأربعاء الماضى عن سيرها فى استخلاص إجراءات تغيير اسمها إلى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.



وقالت الشركة إنها حصلت على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى القاهرة 5 يونيو الماضى على مسألة تغيير الاسم.



وبررت الشركة تغيير الاسم إلى الاستراتيجية الجديدة لتنويع محفظتها من شركة متخصصة فى مجالى الاتصالات والتكنولوجيا إلى شركة قابضة للاستثمار بهدف تعزيز ربحيتها وتطوير حجم أعمالها فى مجالات ذات العوائد الأعلى.





