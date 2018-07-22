الإسكندرية للحاويات تقدر قيمة ونش خردة بـ 6.5 مليون جنيه

الإسكندرية للحاويات

رجب عزالدين



قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إن القيمة البيعية التقديرية الخاص بونش الرصيف رقم 2011 تقدر إلى 6.5 مليون جنيه.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن ونش الرصيف رقم 2011 بمحطة حاويات الدخيلة والمعروض للتكهين والبيع كخردة تصل قيمته التقديرية للبيع 6.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها لا تزيد بأى حال من الأحوال عن 10% من حقوق الملكية.



وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018 بنسبة 17.75%، لتسجل 1.7 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.45 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



ويبلغ رأسمال الشركة 744.8 مليون جنيه، موزعاً على 148.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.



وستنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة المزمع انعقادها في 13 أغسطس 2018 فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم.