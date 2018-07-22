البنوك الصينية تمنح 3.5 تريليون دولار قروضا لشراء العقارات

مؤتمر (بواو آسيا 2018) يعقد في مدينة بواو في إقليم هاينان جنوب الصين

خالد بدر الدين



أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن المؤسسات المالية قدمت قروضا خلال الربع الثانى من العام الجارى بحوالى 23.84 تريليون يوان (3.5 تريليون دولار أمريكي) للعملاء الراغبين فى شراء عقارات بارتفاع 18.6 % عن نفس الربع من العام الماضي ولكنها أقل بحوالى 1.4% ع الربع الأول من هذا العام.



وذكرت وكالة شينخوا إن قروض العقارات الصينية للمشترين الأفراد تراجعت قليلا في الربع الثاني عن الربع الأول من العام الجاري مع استمرار فعالية القيود الحكومية المعنية في المدن الرئيسة للسيطرة على المضاربات العقارية، ولا سيما بعد أن أجازت الحكومات المحلية أو وسعت من نطاق القيود على مشتريات المنازل ورفعت متطلبات الحد الأدنى للدفعات الأولية من أجل الرهونات العقارية.



وتعمل حكومة بكين على تنفيذ آلية طويلة المدى لتنظيم قطاع العقارات بهدف ضمان الإمدادات من خلال مصادر متعددة، وتوفير دعم إسكاني عبر قنوات متعددة، وتشجيع كل من شراء وتأجير المساكن.