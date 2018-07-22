برنت



خالد بدر الدين



انخفضت أسعار البترول خلال الأسبوع الماضى بأكثر من 3 % لخام القياس العالمى مزيج برنت لينزل إلى حوالى 73 دولارًا للبرميل وبحوالى 1% للخام الأمريكى ليهبط إلى 70.5 دولار.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار البترول تراجعت خلال الأسبوع الماضى مع استمرار تزايد المعروض من البترول وتعهد كبرى الدول المنتجة برفع إنتاجها.



ولكن العقوبات الأمريكية على إيران التى تعد من كبرى الدول المصدرة للبترول والمخاوف من هبوط التجارة العالمية بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تقلل المعروض العالمى من البترول.