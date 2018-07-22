«الأمل» تدرس بدء تجميع الأتوبيسات الكهربائية العام المقبل



شريف عيسى



تتفاوض شركة «الأمل» لصناعة وتجميع السيارات، وكلاء سيارات «BYD» و«لادا» ومصنع أتوبيسات «كنج لونج» مع الشركة الصينية «BYD» لبحث سبل تجميع أتوبيسات كهربائية محلياً بحلول 2019.



وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن اقتناص هيئة النقل العام بالإسكندرية مناقصة لتوريد 15 أتوبيسا كهربائيا من «BYD» مهّد الطريق أمام دخول مصر لصناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية، بعد تمكنها من استيرادها CBU.



وكشف عن سعى العديد من الشركات العاملة فى مجال السياحة والنقل الجماعى لعقد اتفاقيات لتوريد أتوبيسات كهربائية خلال الفترة الحالية.



كانت قيادات وسائل النقل قد شنت هجومًا خلال الفترة الماضية على إعلان هيئة النقل العام عن ضم أتوبيسات كهربائية ضمن أسطولها، واصفين الخطوة بأنها غير ملائمة لمصر، وأنها استثمارات ضائعة فى ظل عدم توافر بنية تحتية ملائمة لاستقبالها.



وأشار سليمان إلى أن توافر أتوبيسات كهربائية سيمهد الطريق أمام دراستها ومعرفة مكوناتها تمهيدًا لتجميعها بمصانع الأمل بالعاشر من رمضان، خاصة أن كبار مصنعى السيارات يتجهون حاليًا للتحول من إنتاج مركبات تقليدية، إلى كهربائية بالكامل بهدف تقليل معدلات الانبعاثات، والحد من تلوث الهواء.



وفى سياق متصل، أشار سليمان إلى أن الفترة الماضية شهدت سعى العلامة الروسية لادا لخوض نشاط التجميع عبر طرازات جديدة مثل فيستا سيدان، إلا أن «الأمل« رفضت فى ظل وصولها لحالة الإنتاج القصوى للخطوط الإنتاج والتى تقدر بـ64 سيارة فى اليوم.



وأضاف إلى أن ارتفاع أسعار المكونات إلى جانب استمرار حالة الضبابية التى تعانيها السوق منذ قرار تحرير أسعار الصرف، يجعل من الصعب اتخاذ قرار خوض نشاط التجميع لأى طرازات جديدة.



وتابع: إنه خلال الأسبوع الماضى طرحت «الأمل« لصناعة وتجميع السيارات طراز «BYD S5« المجمع محليًا، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، وأن الشركة تستهدف إنتاج 50 سيارة منها شهريًا.



كانت الأمل قد قدمت S5 رسمياً خلال الدورة السابقة لمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا«، والذى أقيم العام الماضى بنهاية سبتمبر.



وأكد أن ضعف عمليات التجميع للطراز الجديد تعود إلى المنافسة القوية التى تشهدها سوق السيارات حاليًا، والممثلة فى إقبال كل وكلاء الصينى على طرح طرازات SUV مع ارتفاع الطلب عليها، موضحًا أن الفترة الحالية تقوم الشركة بقياس مدى تقبل المستهلك وشبكة الموزعين للسيارة الجديدة.



وأشار إلى أن «الأمل« قررت المشاركة فى الدورة الخامسة والعشرين من «أتوماك – فورميلا«، والمقرر انطلاق فاعلياتها خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر، بطراز كهربائى.









