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بورصة وشركات
الغربية الإسلامية للتنمية تتقدم للبورصة بمستندات تعديل الغرض
الأحد 22 يوليه 2018 11:53 ص
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رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية تقدمت إليها -اليوم الأحد- بمستندات تعديل الغرض والمحل القانونى وجارٍ فصحها وعرضها على لجنة القيد.
ووافق مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق، على الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعادة الهيكلة الشاملة.
ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعاً على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.
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