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بورصة وشركات
بالم هيلز: سنعلن نتائج الأعمال بداية أغسطس
الأحد 22 يوليه 2018 11:46 ص
بالم هيلز
أخر الأخبار
بالم هيلز
رجب عزالدين
قالت شركة "بالم هيلز" للتعمير، إنها ستعلن عن نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، وذلك قبل بدء جلسة تداول يوم الأربعاء -الموافق الأول من أغسطس-في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 936 مليون جنيه خلال عام 2017، مقارنة بنحو 785 مليونًا خلال العام السابق 2016.
وأعلنت الشركة، فى 27 فبراير الماضى، عن استهدافها تحقيق مبيعات جديدة بقيمة 12 مليار جنيه خلال 2018، وصافي ربح بقيمة 800 مليون جنيه تقريبًا.
بالم هيلز للتعمير
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