البورصة المصرية

مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على هبوط جماعي، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب.



وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.64 ليصل إلى 15317 نقطة، وكذا "egx70" للأسهم الصغيرة 0.14% ليسجل 751 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.22% ليسجل مستوى 1923 نقطة.



يذكر أن البوصة انهت تعاملات الأسبوع الماضي على هبوط جماعي، نتيجة اتجاه المستثمرين الاجانب للبيع على غالبية الأسهم القيادية.