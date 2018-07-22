تحركات مختنقة للسوق.. وجنى أرباح محتمل على القلعة

البورصة المصرية



منى عبدالبارى



تتحرك البورصة المصرية هذا الأسبوع فى نطاق عرضى ضيق قد يعمق خسائرها السابقة التى تواصلت على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، ويتوقع محللون تحرك المؤشر الرئيسى للسوق بين مستويى 15300 و15800 نقطة.



وبنهاية الأسبوع الماضى واصلت البورصة نزيف خسائرها للأسبوع الخامس على التوالى لتنهى أسبوعها على تراجعات جماعية للمؤشرات، وسط خسائر قوية لرأس المال السوقى، وهبوط حاد للتداولات، واتجاه متحفظ من المؤسسات المحلية وبيعى للأجنبية.



وخلال تعاملات الأسبوع فقد رأسمال البورصة 23 مليار جنيه، ليغلق عند 867 مليارا، مقابل 890 مليارا الأسبوع الأسبق، كما تراجعت التداولات إلى 4.3 مليار جنيه، مقارنة مع 6.7 مليار.



وأنهت السوق أسبوعها المنقضى عند مستويات أقل من المستهدفات الدنيا التى توقعها الخبراء عند 15750 نقطة، بنحو334 نقطة وأغلق المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 أسبوعه عند مستوى 15416 نقطة، بتراجع نحو%3.



كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ما نسبته %2.9 منهيا أسبوعه عند 753 نقطة، وتراجع أيضا EGX100 الأوسع نطاقا أكثر من %3 خلال الأسبوع منهيا التداولات عند 1927 نقطة.



وتشهد السوق هذا الأسبوع الذى يتضمن 4 جلسات تداول فقط عودة سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية للتداول، والذى كان تم إيقافه منذ 11 يوليوالجارى بعدما تسلمت هيئة الرقابة المالية دراسة القيمة العادلة للسهم من الشركة.



ويرى المحللون إلى أن السهم قد يساهم فى اتجاه السوق هبوطا نتيجة تعرضه لعمليات بيع متوقعة وذلك بهدف إغلاق المراكز الشرائية المفتوحة، وتسوية عمليات الشراء بالهامش على السهم، نتيجة فترة وقف التداول عليه.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرى EGX30 وEGX70 سيتحركان فى نطاق ضيق مائل للهبوط، حيث يتداول الأول بين مستويات 15300 و15650 نقطة، كما يتحرك الأخير بين 745 و765 نقطة.



ورسم الأعصر خريطة لتحرك الأسهم التى ستشهد حركة جيدة خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن باقى الأسهم ستشهد تحركات عرضية مختنقة.



وعلى صعيد أسهم المؤشر الثلاثينى توقع الأعصر، تحرك سهم البنك التجارى الدولى -المستحوذ على ثلث الوزن النسبى للمؤشر- بين 78 و83 جنيها، مقارنة مع 80.38 جنيه الخميس، والذى أغلق فيه متراجعا بواقع %1.16، وسهم إعمار مصر للتنمية بين 4.25 و4.70 جنيه، مقابل 4.43 الخميس.



وأيضا رجح تحرك سهم العربية لحليج الأقطان بين 2.30 و2.60 جنيه، مقارنة مع 2.39 جنيه الخميس، والعربية لإدارة وتطوير الأصول بين 3.10 و3.40 جنيه، بدلا من 3.18 الخميس.



واستحوذ «العربية لإدارة الأصول«على المرتبة الثانية على صعيد أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول الأسبوع المنقضى بكمية 78.2 مليون ورقة مالية.



وتوقع أيضا تحرك سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 26 و28.50 جنيه، مقابل 26.80 الخميس الماضى، وسهم الحديد والصلب المصرية بين 7 و7.7 جنيه، مقارنة مع 7.18 جنيه الخميس، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بين 0.67 و0.72 جنيه، مقابل 0.68 الخميس، والمصرية للمنتجعات السياحية بين 1.80 و2.10 جنيه، مقابل 1.87 جنيه.



وعلى صعيد أسهم مؤشر الأفراد EGX70 قال الأعصر إنه يرجح تحرك سهم المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس«بين 8.30 و9.10 جنيه، مقارنة مع 8.5 الخميس الماضى، ومينا للاستثمار السياحى والعقارى بين 2.60 و3 جنيهات، مقابل 2.68 الخميس الماضى، وسهم الشمس للإسكان والتعمير بين 6 و6.80 جنيه، مقارنة مع 6.24 جنيه الخميس المنقضي.



وأيضا سهم شركة مستشفى كليوباترا بين 3.55 و3.85 جنيه، مقابل 3.63 جنيه الخميس، وسهم بنك قناة السويس بين 9.90 و10.90 جنيه، مقابل 10.10 الخميس الماضى، وسهم آسيك للتعدين «أسكوم» بين 9.60 و10.70 جنيه، مقابل 9.81 جنيه الخميس.



وقال الأعصر إن سهم القلعة ساهم الفترة الماضية فى ضعف أحجام التداولات بالسوق نظرا لأنه يعد خيارا مفضلا لدى المؤسسات وصناديق الاستثمار، فيما لفت إلى أن تحركات السهم هذا الأسبوع ستحددها جلسة الأحد.



من جانبه قال محمد كمال رئيس قسم المؤسسات بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيتحرك الأسبوع الجارى فى نطاق 15450 و15800 نقطة، لافتا إلى أن 15450 نقطة يمثل مستوى مقاومة إذا تخطاه المؤشر لأسفل سيهبط إلى 14800 نقطة، وتوقع انتهاج المؤشر السبعينى تحركات مماثلة لمؤشر السوق الرئيسي.



وقال كمال إن المؤسسات المحلية تتحرك هذه الفترة بشكل تحفظى تقوم من خلاله بإعادة توزيع الأوزان النسبية لمحافظها لحين اتضاح الرؤية بالسوق، بينما تتجه المؤسسات الأجنبية للبيع بقوة.



وخلال الأسبوع المنقضى كان نصيب المؤسسات من التعاملات %57.01، متجهة للبيع بصافى 1.07 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، بينما كان نصيب الأفراد %42.99.



وحول تقييم سهم القلعة قال «كمال» إن سعر وتقييم السهم يحدده العرض والطلب عليه، مؤكدا أنه قد يتعرض لعمليات بيع بجلسة اليوم وذلك بهدف إغلاق المراكز الشرائية المفتوحة لمستثمرين عقب فترة توقف استمرت لأسبوع كامل، وتوقع تحسنا جزئيا لأحجام التداولات مع عودة التداول على السهم.



ويشير كمال إلى أن أسهم القطاعين الاستهلاكى والعقارات يتسمان بالجاذبية هذه الفترة والأداء الجيد، مع إعلان عدد من الشركات نتائج مالية قوية مؤخرا، وإعلان الحكومة زيادات رؤوس أموال لشركاتها العقارية كمصر الجديدة، ومدينة نصر للإسكان.