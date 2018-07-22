لماذا تستقطب السمسرة لاعبين جدد رغم أزماتها؟

شوكت المراغى



■ المراغى: الطروحات الحكومية السبب.. وعبد الفتاح: طفرات البورصة خدمت أكبر 10 فقط

■ «شعاع» أحيت ذراعها.. و«كامكو» تطلق بنك استثمار متكاملاً

■ يعقوب: الاستقرار السياسى ونجاح برنامج الإصلاح أضاف للنشاط فتح الله: الجديد قادر على المنافسة



أسماء السيد



شهدت السوق المحلية مؤخرًا دخول عدد من الكيانات الخارجية للاستثمار بمجال الوساطة فى اﻷوراق المالية محليًا، وهو ما دفع «المال» لطرح سؤالها على مسئولى السمسرة محليًا: هل انتهت أزمات السمسرة خلال الفترة الحالية ويشهد القطاع انتعاشًا أو ما السر وراء دخول تلك الكيانات الجديدة؟



وأكد مسئولون بقطاع السمسرة أن أزمات الشركات لم تنته بعد خاصة الصغيرة منها، وما زالت المعاناة موجودة، لا سيما عقب مرحلة الركود التى انتابت البورصة المصرية مجددًا منذ بداية الربع الثانى من العام الجارى، مؤكدين أن مرحلة الانتعاش التى شهدتها السوق المحلية اقتصرت بشكل خاص على الكيانات الكبيرة والمتوسطة.



ولفتوا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية المنتظر يُعد الداعم الرئيسى لاستقطاب تلك الكيانات الخارجية نظرًا لتوقعاتهم بطفرات تاريخية ستُحقق حال الشروع بالتنفيذ الفعلى للبرنامج، إضافة إلى عمق السوق المحلية وتنوعها ورغبة تلك الكيانات والتوسع بالانتشار.



يُذكر أن البورصة شهدت طفرات كبيرة منذ «تعويم الجنيه» حلقت خلالها المؤشرات فى سماء القمم التاريخية، وسجل مؤشرها الرئيسى 18500 نقطة وهى ما أعاقته دون استكمال الرحلة ليرتد مرة أخرى عند مستويات 16000 خلال الفترة الحالية، كما سجلت قيم التداول خلال الفترات الحالية 3 مليارات ووصل رأس المال السوقى لقرب تريليون جنيه، فيما تتأرجح اﻷولى حاليًا بين 500 و900 مليون واﻷخيرة قرب 900 مليار جنيه.



يُذكر أن شركة شعاع كابيتال الإماراتية للإعلان أطلقت فبراير الماضى ذراعها لخدمات الوساطة المالية تحت مسمى شركة «شعاع للأوراق المالية – مصر»، وفى السياق ذاته كشفت شركة كامكو للاستثمار الكويتية عن تطلعاتها لتأسيس بنك استثمارى بالسوق المحلية واستقرت على إطلاق الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات بالمرحلة الأولية، فى إطار خطتها التوسعية إقليمياً، وذلك عقب قيامها مؤخراً بتأسيس شركة تابعة بسوق دبى المالى.



بدايةً قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس الإدارة بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إنه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتعانى شركات السمسرة، خاصة الصغيرة منها، من ضعف أحجام التداول وقلة السيولة، تلاها ثورة يناير عام 2011 والتى استمرت أحداثها ثم ثورة 30 يونيو.



وأوضحت أن الشركات فقدت خلال تلك السنوات العديد من كوادرها، إضافة إلى تعرض بعضها للإفلاس واﻹغلاق، فيما استمر عدد آخر ولكن بوضع مالى سيئ وظل البقاء حليفًا للأقوى.



واستكملت: وخلال الفترة اﻷخيرة خاصة عقب تعويم الجنيه بدأت الحياة تدب من جديد فى البورصة المصرية بمستويات شهدتها للمرة اﻷولى فى تاريخها وهو ما ارتفعت على إثره أحجام التداول، ومن ثم استفادت الشركات، إلا أن استفادتها لم تدم طويلاً بسبب رفع تكلفة العمليات.



وأشارت إلى أنهُ بصفة عامة فإن النظرة العامة لسوق المال كافة بدأت فى التغير منذ عام 2016، وخاصة عقب “تعويم الجنيه” الذى مثل البوابة التى انطلقت منها عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.



وأضافت أنه خلال تلك الفترة أصبحت البورصة المصرية الملاذ الآمن لجميع المتعاملين الخارجيين نظرًا لضعف قيمة الأصول المصرية والتنبؤ بمستقبل مبهج لأحجام التداول، إضافة إلى أنها أدرت خلال تلك الفترة عوائد مرتفعة لمالكى اﻷسهم عقب وصول مؤشراتها لمستهدفات وقمم تاريخية لأول مرة.



ولفتت يعقوب إلى مميزات السوق المحلية التى جذبت مجموعة من الكيانات الخارجية للاستثمار بها، وأولاها أنها أقل تأثرًا باﻷحداث العالمية، على عكس شريحة من الدول الأخرى، إضافة إلى إيجابية التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية التى تعكس تحسن الأداء على مستوى الاقتصاد ككل وخاصة عقب نجاج برنامج الإصالاح الاقتصادى.



وتابعت: إضافة إلى ذلك حدث استقرار سياسى، وارتفعت معدلات النمو الاقتصادى التى تأتى حسب التوقعات وهو ما يفسر الالتزام بخطة برنامج الإصلاح التى بدأت تأتى بثمارها، إضافة إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات التمويل.



وأشارت إلى أن هذه العوامل مجمعة ساعدت الكيانات الخارجية على اتخاذ خطوة الاستثمار فى السوق المحلية عن طريق أذرع سمسرة والاستشارات المالية.



وفى السياق ذاته قال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة «بلوم» لتداول اﻷرواق المالية، إن الطفرات التى شهدتها السوق المحلية خدمت شريحة معينة من شركات السمسرة وليس جميعها، حيث لا يزال عدد كبير من بينها الإجمالى يعانى مشكلات ضعف السيولة وغيرها.



وأضاف أن الكيانات الخارجية التى أبدت رغبتها فى اختراق السوق المصرية بإطلاق أذرع للسمسرة هى كيانات قادرة على المنافسة مع نظيراتها المستحوذة على الحصص السوقية اﻷكبر، ما يجعلها، وإن تعرضت للخسارة لفترات متتالية، قادرة على الثبات واستعادة قواها مرة أخرى.



ولفت إلى عدة مميزات قد يراها البعض بالسوق المحلية وأهمها التنوع والعمق كون مصر مركزا إقليميا، إضافة إلى رغبة تلك الكيانات فى التوسع والانتشار بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التى شرعت فيها الحكومة المصرية منذ عام 2016 بتحرير سعر الصرف.



وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب ومسؤول قطاع السمسرة بشركة «إتش سى» للاستثمارات المالية، إن الوضع المالى لشركات السمسرة لم يتحسن بعد حيث لا تزال الـ10 الكبار تستحوذ على حوالى %90 من تعاملات السوق، فيما يتقاسم البقية الـ%10 اﻷخرى.



وتابع: إضافة إلى ذلك ضعف قيم التداول وانخفاض العمولة التى تتتقاضاها الشركة من العميل كونها الجهة التى يمكن التحايل عليها من وجهة نظر العميل فى ظل فرض العديد من الرسوم من الجهات السيادية، وهو ما يدفعه للمفاصلة فى أجرة السمسرة.



وعلى صعيد آخر فسر دخول كيانات خارجية بمجال الأوراق المالية، لثقتها فى مستقبل البورصة فى ظل الإعلان عن شريحة كبيرة من الشركات للطرح فى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى وبالتالى العوائد ستكون مرتفعه مقارنة بما مضى.



وأعلنت الحكومة بداية العام الجارى عن 23 شركة سيتم طرحها فى البورصة المصرية على فترات مختلفة بحصص متنوعة.



وأوضح أن السوق المحلية بها العديد من المميزت وهو ما يمكن اعتبارها عناصر جاذبة للكيانات الخارجية للاستثمار محليًا وعلى رأسها الطروحات الحكومية المنتظرة والثقة بمستقبل البورصة، إضافة إلى قلة رسوم التشغيل مقارنة باﻷسواق الآخرى كسوقى دبى وقطر.



واستكمل: كما تحوى السوق المحلية مجموعة من الكوادر المدربة ذوى كفاءة كبيرة وهو ما يدفع الكيانات الخارجية للدخول محليًا واستغلالها، مشيرًا إلى أنه منذ فترات بعيدة لم تشهد السوق المحلية دخول كيانات جديدة للاستثمار بقطاع السمسرة.



وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس اﻹدارة بشركة “ثمار” لتداول اﻷوراق المالية، إنه عقب تعويم الجنيه شهدت شركات السمسرة طفرة إلا أنها تبددت بعد فترة وجيزة بسبب ركود البورصة مرة أخرى وعودة قيم التداول لمستوياتها السابقة.



ولفت إلى أن دخول كيانات خارجية محليًا مؤشر جيد للسوق بناء على نظرة مستقبلية منهم بأن وضع السوق خلال الفترة الحالية هو مجرد فترة انتقالية ستتبعها قمم جديدة وخاصة عقب البدء فى طرح الشركات الحكومية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا.