«البنك العقارى» يبيع أصولا بقيمة 1.6 مليار جنيه





سهير محمد

كشف عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن أن إجمالى الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنك انخفضت قيمتها إلى 2.4 مليار جنيه من إجمالى 4 مليارات.وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ« المال» - أنه تم بيع أصول بقيمة 1.6 مليار جنيه فى غضون 6 أشهر منذ مطلع شهر يناير الماضى.وأشار إلى أن نسبة الربح التى تحققت من بيع هذه الأصول وصلت إلى %77 وكانت قبل ذلك لا تزيد عن %13 موضحًا أن هناك خطة لبيع إجمالى هذه الأصول خلال الفترة المقبلة.وأكد أن بيع هذه الأصول خلق سيولة كبيرة لدى البنك سيتم استخدامها فى عملية التطوير وإعادة الهيكلة الشاملة للبنك داخل مصر وخارجها.وأوضح أن إجمالى السيولة ارتفع بالبنك إلى 30 مليار جنيه، الجزء الأكبر منها ناتج عن بيع الأصول التى آلت إلى البنك كضمانات لديون متعثرة.وقال إن البنك أجرى تسويات مع عدد كبير من العملاء المتعثرين خلال الشهور الماضية، مما أدى إلى تراجع حجم محفظة الديون الرديئة لتصل إلى 3.5 مليارات جنيه، فى الوقت الحالى، مقابل 6 مليارات فى أكتوبر الماضى.وأشار إلى اتباع سياسة المفاوضات المباشرة مع العملاء، وتم التوصل إلى تسويات مع عدد منهم، والاتفاق على الجدولة فى السداد، مؤكدا استمرار المفاوضات مع بقية العملاء، لإنهاء هذا الملف قريبا، وتحسين العائد على محفظة التسليف بالبنك.وكان «العقارى» قد قام مؤخرا ببيع قرية «لونج بيتش« بالعين السخنة بقيمة. 1.278 مليار جنيه، ضمن سعيه إلى التخلص من الأصول التى آلت إليه من تسويات المتعثرين.وتضم القرية وحدات سكنية عبارة عن حوالى 140فيلا، و500 شاليه، و270 غرفة فندقية، ملحق بها مبنى لخدمة الغرف الفندقية، و8 حمامات سباحة ومول تجارى، و46 محلا بالسور الخارجى، ومنطقة مطاعم وكافتيريات وساحة انتظار سيارات خاص بالقرية.